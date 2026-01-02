ভারতের কাছে বাংলাদেশের হৃদয়বিদারক হারের কথা মনে পড়ল আশরাফুলের

ইতিহাস নিজেই নিজের পুনরাবৃত্তি ঘটায়—সিলেট স্টেডিয়ামে গত রাতে বিপিএলের রাজশাহী ওয়ারিয়র্স-রংপুর রাইডার্স ম্যাচ দেখে বহুল প্রচলিত এই প্রবাদ বাক্যটা মনে পড়তে বাধ্য। বেঙ্গালুরুর ২০১৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের মতো একই চিত্রনাট্য এবার দেখা গেছে সিলেটে। ১০ বছর পর মোহাম্মদ আশরাফুলের সেই হৃদয়বিদারক ঘটনার কথা মনে পড়েছে।
১৬০ রানের লক্ষ্যে নেমে শেষ ওভারে ৭ রানের সমীকরণের সামনে এসে পড়ে রংপুর রাইডার্স। হাতে ছিল ৭ উইকেট। রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের পেসার রিপন মন্ডলের করা ওভারের প্রথম বলে খুশদিল শাহ ফেরার পর রংপুর রাইডার্সের অধিনায়ক নুরুল হাসান সোহান এসেই চার মারেন। তবে শেষ ৪ বলে ৩ রানের সমীকরণ মেলাতে পারল না রংপুর রাইডার্স। ইনিংসের শেষ বলে রিপনকে লেগ সাইডে ঠেলে সিঙ্গেল নিতে গিয়ে রানআউট হয়েছেন মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ। পরবর্তীতে সুপার ওভারে ম্যাচটা জিতে যায় রাজশাহী ওয়ারিয়র্স।
রংপুরের এই তীরে এসে তরী ডোবার ঘটনার সঙ্গে দলটির সহকারী কোচ আশরাফুল ২০১৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের বাংলাদেশের ‘আত্মাহুতি’র মিল খুঁজে পেয়েছেন। সেবার মাহমুদউল্লাহ, মুশফিকুর রহিমদের মতো অভিজ্ঞ ব্যাটাররা ৩ বলে ২ রানের সমীকরণ মেলাতে গিয়ে গুবলেট পাকিয়ে ফেলেছিলেন। বাংলাদেশ হেরেছিল ১ রানে। ১০ বছর পর গতকাল সিলেটে রংপুরের সুপার ওভারে হারের পর সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশের সেই হৃদয়বিদারক হারের কথা উল্লেখ করেছেন আশরাফুল। রংপুরের সহকারী কোচ বলেন, ‘শেষ ওভারে নুরুল হাসান সোহান একটা চার মারল। পরে সেই ভারত ম্যাচের মত হয়ে গেল ব্যাপারটা। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে আমরা ৩ বলে ২ রান নিতে পারিনি।’
টস হেরে আগে ব্যাটিং পাওয়া রাজশাহী ওয়ারিয়র্স দলীয় ১২ রানে প্রথম উইকেট হারায়। এরপর সাহিবজাদা ফারহান ও নাজমুল হোসেন শান্ত দ্বিতীয় উইকেটে ৬৩ বলে ৯৩ রানের জুটি গড়লে বড় সংগ্রহের স্বপ্ন দেখতে থাকে রাজশাহী। তবে রংপুরের শেষের দিকে দুর্দান্ত বোলিংয়ে ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ১৫৯ রানে আটকে যায় রাজশাহী। জয়ের লক্ষ্যে নামা রংপুর রাইডার্সের দ্বিতীয় উইকেটে ৭২ বলে ১০০ রানের জুটি গড়ে কাজ অনেকটাই সহজ করে দিয়েছিলেন। তবে শেষ মুহূর্তে তালগোল পাকিয়ে ফেলে সোহানের নেতৃত্বাধীন রংপুর।
আশরাফুলের কাছে এভাবে তীরে এসে তরী ডোবা হতাশাজনক। সিলেট স্টেডিয়ামে গতকাল সংবাদ সম্মেলনে রংপুরের সহকারী কোচ বলেন, ‘সবকিছুই ঠিকঠাক চলছিল। আমরা যেভাবে ব্যাটিং করছিলাম, রাজশাহী যেভাবে শুরু করেছিল। শান্ত ও সাহিবজাদা ফারহান খুব ভালো ব্যাটিং করছিল। আমরা এরপর চমৎকার বোলিং করেছিলাম। তাদের ১৫৯ রানে রাখার পরে আমাদের মালান এবং হৃদয় নিয়ন্ত্রিত ব্যাটিং করছিল। এরকম হওয়াটা অবশ্যই খারাপ।’
২ ম্যাচে ১ জয় ও ১ হারে রংপুর রাইডার্সের পয়েন্ট এখন ২। পয়েন্ট টেবিলে দলটি এখন তিনে অবস্থান করছে। তীরে এসে তরী ডোবার পর রংপুর টুর্নামেন্টে দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়াবে বলে আশা আশরাফুলের। রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের বিপক্ষে হারের পর সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, ‘লম্বা টুর্নামেন্ট। আরও ৮ ম্যাচ বাকি। কাল আমরা ঘুরে দাঁড়াব বলে আশা করছি।’ বাংলাদেশ সময় আজ সন্ধ্যা ৭টায় সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে শুরু হবে সিলেট টাইটান্স-্ররংপুর রাইডার্স ম্যাচ।