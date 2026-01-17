ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপ মিশন শুরু হচ্ছে বাংলাদেশের

ক্রিকেটের হালহকিকত যাঁরা জানেন, তাঁদের কাছে বৈভব সূর্যবংশী নামটাও অজানা নয়। তাঁর বয়স সবে ১৪; মুখাবয়বে এখনো শৈশবের ছোঁয়া। কিন্তু এই বয়সেই ক্রিকেটের এই বিস্ময় বালক ব্যাট হাতে আগুনের হলকা তুলছেন। যুব ক্রিকেট তো বটেই, তাঁর ব্যাটিং দক্ষতা আইপিএলের কল্যাণেও ক্রিকেটপ্রেমীদের জানা। সেই সূর্যবংশীদের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়েই আজ অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ শুরু করবেন বাংলাদেশের যুবারা।
এই লেখা সূর্যবংশীকে দিয়ে শুরু করার কারণ, সূর্যবংশীর মতো কোনো নামী তারকা নেই বাংলাদেশ দলে। তা ছাড়া এই টুর্নামেন্টে সফলতম দল ভারত; জিতেছে ৫টি শিরোপা। তাই আজিজুল হাকিম তামিম, জাওয়াদ আবরারদের বিপক্ষে আজকের ম্যাচে ভারতই ফেবারিট। তবে টুর্নামেন্টটা যখন অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ, তখন এই ম্যাচের আগে অতীতের দিকে তাকিয়ে সুখস্মৃতি রোমন্থনের সুযোগ বাংলাদেশের যুবাদের সামনে। ২০২০ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে হওয়ায় এই টুর্নামেন্টের ফাইনালে ভারতকে হারিয়েই প্রথমবারের মতো চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল বাংলাদেশ। যুবাদের হলেও এটিই একমাত্র বিশ্বকাপ, যা জয়ের স্বাদ নিতে পেরেছে বাংলাদেশ।
তাই ভারত ফেবারিট হলেও নিজেদের নিয়েও আত্মবিশ্বাসী বাংলাদেশ। জিম্বাবুয়েতে এই বিশ্বকাপ খেলতে যাওয়ার আগে আত্মবিশ্বাসের কথা শুনিয়ে গেছেন অধিনায়ক আজিজুল হাকিম তামিম ও তাঁর ডেপুটি জাওয়াদ আবরার। তামিম বলেছেন, ‘(আয়োজক দেশের) কন্ডিশন সম্পর্কে আমাদের একটা ধারণা আছে। নিজেদের দল নিয়েও আমি আত্মবিশ্বাসী।’ আর আবরার বলেছেন, ‘দেড় বছর ধরে আমরা যেভাবে খেলে আসছি, সেটি ধরে রাখতে পারলে আমরা যেকোনো দলের সঙ্গেই ভালো পারফর্ম করব।’
তবে টুর্নামেন্ট শুরুর আগে অফিশিয়াল দুটি প্রস্তুতি ম্যাচের একটিতেও নিজেদের পরখ করে দেখতে পারেনি বাংলাদেশ। পাকিস্তানের বিপক্ষে প্রথম প্রস্তুতি ম্যাচের মাঝপথে বৃষ্টি এসে পণ্ড করে দেয় ম্যাচ। স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে দ্বিতীয় প্রস্তুতি ম্যাচেও বাগড়া দেয় বৃষ্টি। এটিও বাতিল হয়ে যায় শেষ পর্যন্ত।
‘বি’ গ্রুপে ভারত ছাড়াও বাংলাদেশের সঙ্গী নিউজিল্যান্ড ও যুক্তরাষ্ট্র। আজ ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে যুব বিশ্বকাপ শুরু করতে যাওয়া বাংলাদেশের পরের ম্যাচ ২০ জানুয়ারি। প্রতিপক্ষ নিউজিল্যান্ড। আজিজুল হাকিমদের প্রথম দুটি ম্যাচ হবে বুলাওয়েতে। গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচটি ২৩ জানুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে, হারারেতে।