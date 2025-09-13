হোম > খেলা > ক্রিকেট

পাওয়ার প্লেতে ৩ উইকেট হারিয়ে চাপে বাংলাদেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

আউট হয়ে ফিরছেন ইমন। ছবি: এএফপি

ইনিংসের ১৪ তম বলে ফ্লিক করে সিঙ্গেল নিলেন লিটন দাস। ধারাভাষ্যকক্ষ থেকে ভেসে এল অবশেষে রানের দেখা পেল বাংলাদেশ। আগের ১৩টি বলে যা হয়েছে তা এক অর্থ দুঃস্বপ্ন বলাই ভালো। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত পাওয়ার প্লের ৬ ওভারে ৩ উইকেট হারিয়ে ৩০ রান করেছে বাংলাদেশ। লিটন দাস ১৮ ও শেখ মেহেদী ৪ রানে ব্যাট করছেন।

আবুধাবি শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে এশিয়া কাপের লড়াইয়ে টস জিতে বাংলাদেশকে আগে ব্যাটিংয়ে পাঠায় শ্রীলঙ্কা। লিটনও তা সাদরে গ্রহণ করে নেন। কিন্তু ওপেনাররা ঠিক মতো নিতে পারেননি যে। বাংলাদেশের জন্য বরাবরই আতঙ্কের নাম নুয়ান থুশারা। প্রথম ওভারের শেষ বলে ইনসুইং ডেলিভারিতে তানজিদ হাসান তামিমের স্টাম্প উপড়ে ফেলেন তিনি। তাঁর দেখাদেখি উইকেট মেডেন নেন দুশমন্থ চামিরাও। সাজঘরে ফেরান পারভেজ হোসেন ইমনকে।

বাংলাদেশের দুই ওপেনারকে তাই কাটা পড়তে হয় শূন্য রানেই। আগের ম্যাচে হংকংয়ের বিপক্ষে ৩৫ রানের প্রশ্নবিদ্ধ ইনিংস খেলা তাওহীদ হৃদয়ও ছন্দে খুঁজে পাননি। রান আউট হওয়ার আগে ৯ বলে করেন ৮ রান। ষষ্ঠ ওভারে দাসুণ শানাকাকে ৩ চার মেরে রানের গতিতে কিছুটা বাড়ান লিটন দাস।

