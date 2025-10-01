হোম > খেলা > ক্রিকেট

গায়ক আসিফসহ বিনা ভোটে বিসিবির পরিচালক যাঁরা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

বিনা ভোটে বিসিবি পরিচালক হচ্ছেন আসিফ । ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) নির্বাচনের পরিচালক পদে আজ ছিল মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন। ক্লাব ক্যাটাগরি থেকে তামিম ইকবালপন্থী ১৬ জন মনোনয়ন প্রত্যাহার করায় নির্বাচনের উত্তাপ একেবারেই নিভে গেছে। বেড়েছে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়ার সংখ্যাও। গায়ক আসিফ আকবর তাঁদের মধ্যে একজন।

ক্যাটাগরি-১ থেকে ১০ পরিচালক পদের মধ্যে ছয়জন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। চট্টগ্রাম বিভাগ থেকে আহসান ইকবাল চৌধুরী ও আসিফ আকবর, খুলনা বিভাগ থেকে খান আব্দুর রাজ্জাক ও জুলফিকার আলী খান, সিলেট থেকে রাহাত সামস্ এবং বরিশাল থেকে পরিচালক হচ্ছেন শাখাওয়াত হোসেন।

আজ বিকেলে বিসিবি ভবনে চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেন নির্বাচনের দায়িত্বে থাকা রিটার্নিং কর্মকর্তা ড. শেখ জুবায়েদ হাসান। প্রকাশিত তালিকায় দেখা যায়, ক্যাটাগরি–১-এ এখন আছেন ১৫ জন প্রার্থী । দুই নম্বর ক্যাটাগরিতে সবচেয়ে বড় ভাটা। ১৩ জন সরে দাঁড়ানোয় প্রার্থী রয়েছেন ১৬ জন। ক্যাটাগরি-৩-এ একজন সরে দাঁড়ানোয় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আছেন দুজন।

গতকাল (মঙ্গলবার) ১৫টি ক্লাবের কাউন্সিলরশিপ স্থগিত করেন হাইকোর্ট। রিটার্নিং কর্মকর্তা জুবায়েদ বলেন, ‘আদালত যেভাবে নির্দেশনা দিয়েছেন, আমরা সেভাবেই ব্যবস্থা নিয়েছি। ওই তালিকা থেকে একজন প্রার্থী সরে দাঁড়িয়েছেন।’

