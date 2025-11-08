ভারতের এশিয়া কাপ ট্রফির সমাধানে আইসিসির ‘বিশেষ কমিটি’

ভারতের এশিয়া কাপ জয়ের ৪০ দিন পেরিয়ে গেছে। দুবাইয়ে ২৮ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানকে ৫ উইকেটে হারিয়ে মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের টুর্নামেন্টে শিরোপা উঁচিয়ে ধরে সূর্যকুমার যাদবের নেতৃত্বাধীন ভারত। কিন্তু ভারত এখনো শিরোপা বুঝে পায়নি। সমস্যার সমাধানে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি) বিশেষ এক কমিটি করেছে।
দুবাইয়ে গতকাল আইসিসির ত্রৈমাসিক সভার শেষ দিনে ভারত-পাকিস্তানের এশিয়া কাপের ট্রফি বিতর্কের কথা উঠেছে অনুমিতভাবেই। কিন্তু এখনো ভারতের ট্রফি বুঝে পাওয়ার ব্যাপারটি অনিশ্চয়তার সুতোয় ঝুলছে। সমস্যার সমাধানে ক্রিকেটের অভিভাবক সংস্থা একটি বিশেষ কমিটি গঠন করেছে বলে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে জানা গেছে। ইন্ডিয়া টুডেকে গতকাল এক সূত্র বলেছে, ‘বিসিসিআই এশিয়া কাপের সমস্যার ইস্যু আইসিসিতে তুলেছে। ভারত-পাকিস্তানকে শান্তিপূর্ণভাবে সমস্যা সমাধান করতে বলেছে। আইসিসি জানিয়েছে যে বিশ্ব ক্রিকেটের জন্য ভারত-পাকিস্তান দুই দলই গুরুত্বপূর্ণ। ব্যাপারটি খতিয়ে দেখতে একটা কমিটি গঠন করেছে।’
আইসিসির ত্রৈমাসিক সভার শেষ দিনে বিভিন্ন দেশের বোর্ড প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের (এসিসি) প্রধান মহসিন নাকভি সভায় আসবেন কি না সেটা নিয়ে ছিল ঘোর অনিশ্চয়তা। শেষ পর্যন্ত তিনি হাজির হয়েছেন। ক্রিকবাজের গতকালের প্রতিবেদনে জানা গেছে, সভার আনুষ্ঠানিক আলোচ্যসূচিতে এশিয়া কাপের ট্রফি বিতর্কের ঘটনা না থাকলেও উপস্থিত সবার সামনে তোলা হয়েছে এই ঘটনা। উপস্থিত প্রতিনিধিরা দ্রুতই এই ট্রফি বিতর্কের সমাধান চেয়েছেন।
ক্রিকবাজের প্রতিবেদনেও এশিয়া কাপের ট্রফি বিতর্ক সমাধানে একটি বিশেষ কমিটি করার কথা বলা হয়েছে। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে শোনা যাচ্ছে ওমান ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান পঙ্কজ খিমজি থাকবেন এই কমিটির প্রধান। ভারতের ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে এসিসি চেয়ারম্যান জোর করে ট্রফিটি নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন। শিগগিরই ভারতকে এশিয়া কাপের ট্রফি বুঝিয়ে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ সাইকিয়া।
দুবাইয়ে আইসিসি সভার শেষ দিনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। ৮ দল থেকে বেড়ে ১০ দল খেলবে ২০২৯ ওয়ানডে বিশ্বকাপে। ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে দুই দল হবে টুর্নামেন্ট হবে ১২ দলের। ২০২৮ লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিক ক্রিকেটে কয়টি ম্যাচ হবে, সেটা আইসিসির এবারের সভায় নির্ধারিত হয়েছে। ২৮ ম্যাচ হবে আড়াই বছর পর হতে যাওয়া অলিম্পিক ক্রিকেট। ছেলে ও মেয়েদের ক্রিকেটে খেলবে ছয়টি করে দল।
নারী ক্রিকেট কমিটির নতুন সদস্যদের নিয়োগও দেওয়া হয়েছে আইসিসির এই সভায়। ভারতীয় নারী ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক মিতালি রাজ, বিশ্বকাপজয়ী ভারত নারী দলের প্রধান কোচ অমল মজুমদার, শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটের (এসএলসি) প্রধান নির্বাহী অ্যাশলে ডি সিলভা, নিউজিল্যান্ড নারী দলের প্রধান কোচ বেন সোইয়ার, সামোয়া আন্তর্জাতিক ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান নির্বাহী সালা স্টেলা সিয়ালে-ভায়েয়া এবং ইংল্যান্ড নারী দলের প্রধান কোচ শার্লট এডওয়ার্ডস আছেন আইসিসি বোর্ড অনুমোদিত কমিটির সদস্যদের মধ্যে।
২৮ সেপ্টেম্বর দুবাইয়ে পাকিস্তানকে ৫ উইকেটে হারিয়ে ২০২৫ এশিয়া কাপ চ্যাম্পিয়ন ভারতের হাতে ট্রফি তুলে দিতে চেয়েছিলেন নাকভি। কিন্তু এসিসি প্রধান মঞ্চে থাকলে শিরোপা নেবেন না সূর্যকুমার, জসপ্রীত বুমরা, হার্দিক পান্ডিয়ারা—এমন শর্ত জুড়ে দিয়েছিল ভারত। কিন্তু নাকভি যে ছিলেন নাছোড়বান্দা। যার ফলে ট্রফি ছাড়া উদযাপন করে ক্রিকেটে বিরল এক ঘটনার জন্ম দিয়েছিল সূর্যকুমারের দল।