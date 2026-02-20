‘প্রথম বিশ্বকাপ’ খেলতে না পেরে হৃদয়ভঙ্গ সাইফের

প্রথমবারের মতো টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলার অপেক্ষায় ছিলেন সাইফ হাসান। কিন্তু নিরাপত্তাজনিত কারণে সেটা সম্ভব হয়নি। বিশ্বকাপের মতো বড় মঞ্চে খেলতে না পেরে বাকি সতীর্থদের মতো হৃদয় ভেঙেছে এই ব্যাটারের–নিজের ফেসবুক পেজে দেওয়া বার্তায় এমনটাই জানালেন সাইফ।
মোস্তাফিজুর রহমান আইপিএল থেকে বাদ পড়ার ঘটনায় নিরাপত্তা ঝুঁকির কথা জানিয়ে ভারতের পরিবর্তে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে নিজেদের ম্যাচগুলো শ্রীলঙ্কায় খেলার অনুরোধ জানায় বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। এই দাবি না রেখে বাংলাদেশকে বাদ দিয়ে ‘সি’ গ্রুপে স্কটল্যান্ডকে অন্তর্ভুক্ত করে আইসিসি। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে না খেলতে পারার ইস্যুতে সরাসরি কোনো ক্ষোভ প্রকাশ করেননি বাংলাদেশের ক্রিকেটাররা। তবে আল জাজিরাসহ আরও বেশ কিছু বিদেশি সংবাদমাধ্যমের দাবি, বিশ্বকাপ না খেলতে পারায় ভীষণ হতাশ বাংলাদেশের ক্রিকেটাররা। সাইফের ফেসবুক পোস্টের পর বিষয়টির সত্যতা প্রমাণ হলো।
সাইফ লিখেছেন, ‘সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আল্লাহ মেহেরবান। আলহামদুলিল্লাহ। বিশ্বকাপ খেলতে না পারার সেই হৃদয়ভাঙা অভিজ্ঞতা থেকে বেরিয়ে আসা সহজ ছিল না—কারণ সেটাই ছিল আমার প্রথম বিশ্বকাপ, আজীবনের এক স্বপ্ন, যার পেছনে ছিল অসংখ্য পরিশ্রম ও ত্যাগ।’
সাইফ আরও লিখেছেন, ‘আমি নিশ্চিত, আল্লাহ আমাদের সবার জন্য আরও ভালো কিছু পরিকল্পনা করে রেখেছেন, কারণ তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ। ওই সময়টা কাটিয়ে ওঠা আমার জন্য মোটেও সহজ ছিল না। তবে সেই কঠিন সময়ে যারা মানসিকভাবে আমাকে সমর্থন করেছেন, তাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ।’
সাইফের ফেসবুক পোস্টের আগে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে আলাপচারিতায় জাতীয় দলের সিনিয়র সহকারী কোচ সালাহ উদ্দীন বলেন, ‘দেখুন একটা ছেলে যখন বিশ্বকাপ খেলবে, সে তার ২৭ বছরের স্বপ্ন এখানে নিয়ে এসেছে। স্বপ্নটা আপনি এক সেকেন্ডের মধ্যে নষ্ট করে দিলেন। আমি তো জানি আমার দুই ক্রিকেটার কোমায় চলে গিয়েছিল। পাঁচ দিন ধরে কোথায় নাকি হারিয়ে গিয়েছিল। তাকে যে টুর্নামেন্টে মাঠে ফিরিয়ে আনতে পেরেছি, এটাই অনেক। আমার কোচিং ক্যারিয়ারে এটাই সবচেয়ে বড় সফলতা।’