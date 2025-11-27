বিপিএলের নিলামে ভারতীয় ক্রিকেটার

বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) ১২ তম আসরের নিলামের জন্য ২৫০ জন বিদেশি ক্রিকেটারের তালিকা তৈরি করেছে গভর্নিং কাউন্সিল। এই তালিকায় আছে ভারতের সাবেক ক্রিকেটার পীযুষ চাওলার নাম। সর্বোচ্চ ‘এ’ ক্যাটাগরিতে আছেন তিনি। এই ক্যাটাগরির ভিত্তিমূল্য ৩৫ হাজার ডলার।
বিপিএলের নিলামে চাওলার নাম দেখে স্বাভাবিকভাবেই শুরুতে কিছুটা অবাক হয়েছিলেন সবাই। নিজেদের ক্রিকেটারদের অন্য কোনো দেশের ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলার অনুমতি দেয় না ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। তবে সংস্থাটির কোনো চুক্তিতে আর নেই চাওলা। গত জুনে অবসর নিয়েছেন সাবেক এই লেগস্পিনার। মূলত এজন্যই বিপিএলের নিলামে নাম নিবন্ধন করাতে পেরেছেন তিনি।
ভারতীয় দলের এক সময়কার নিয়মিত মুখ ছিলেন চাওলা। ২০০৬ সালের মার্চে মোহালিতে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট শুরু করেন চাওলা। পরের বছর বাংলাদেশের বিপক্ষে ওয়ানডে অভিষেক হয় তাঁর। ভারতের হয়ে ৩ টেস্ট, ২৫ ওয়ানডের পাশাপাশি খেলেছেন সাতটি টি–টোয়েন্টি। ভারতের ২০০৭ টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপ এবং ২০১১ ওয়ানডে বিশ্বকাপ জয়ী দলের গর্বিত সদস্য তিনি। ২০১২ সালের পর আর জাতীয় দলে দেখা যায়নি চাওলাকে।
২০০৮ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (আইপিএল) খেলেছেন চাওলা। মাঝে ২০২২ সালে বিশ্বের সবচেয়ে বড় ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টে দল পাননি। ২০২৫ সালের আসরেও তাঁকে নেয়নি কোনো দল। ২০১৪ সালে কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়ে আইপিএল শিরোপা জেতেন চাওলা। ফাইনালে পাঞ্জাব কিংসকে হারানোর পথে রাখেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।
মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে ৩ মৌসুমে আইপিএলে দেখা গেছে চাওলাকে। আইপিএলে সব মিলিয়ে ১৯২ ম্যাচ খেলেছেন তিনি। বল হাতে তাঁর শিকার ১৫৭ উইকেট। পাশাপাশি করেছেন ৬২৪ রান করেছেন।