সাকিবকে কোচ হিসেবে পেলে কী শিখতে চাইবেন তাইজুল

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

টেস্টে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ দুই উইকেটশিকারী তাইজুল ইসলাম ও সাকিব আল হাসান। ছবি: ফাইল ছবি

তাইজুল ইসলামকে নিয়ে আলোচনা গতকাল বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টের চতুর্থ দিন থেকেই। কারণ, বাংলাদেশের হয়ে টেস্টে সর্বোচ্চ উইকেটশিকারীর তালিকায় সাকিব আল হাসানকে পেছনে ফেলেছেন তিনি। মিরপুরে আজ টেস্ট শেষে তাইজুল যখন সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলেছেন, তখনো এসেছে সাকিবের প্রসঙ্গ।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে ১৩ মাস দূরে আছেন সাকিব। বাংলাদেশের জার্সিতে দেশে বা বিদেশে কোথাও কোনো ম্যাচ তিনি খেলতে তো পারেননি। এমনকি খেলা হয়নি বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগেও (বিপিএল)। বাস্তবতা বিবেচনায় রেখে বাংলাদেশের কোচ হওয়া তাঁর পক্ষে অনেকটাই অসম্ভব। তবু যদি কোচ হিসেবে সাকিব আসেন, তাহলে ব্যাপারটা কতটুকু রোমাঞ্চকর হবে—মিরপুরে আজ বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড দ্বিতীয় টেস্টের পঞ্চম দিনের খেলা শেষে তাইজুলের কাছে এসেছে এমন প্রশ্ন। তাইজুল বলেছেন, ‘এখানে তো রোমাঞ্চিত হওয়ার কিছু নেই। তিনি একজন বড় তারকা। এখন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) তাঁকে কোচ দেয়... এটা আসলে ক্রিকেট বোর্ডের সিদ্ধান্ত হবে। যিনি কোচ হিসেবে আসবেন, তাঁর সঙ্গে আমাদের কাজ করতে হবে।’

তাইজুল নতুন রেকর্ড গড়ার পরই সাকিব সামাজিক মাধ্যমে অভিনন্দন বার্তা দিয়েছেন। নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে সাকিব গত রাতে লিখেছেন, ‘অভিনন্দন তাইজুল। তোমার ক্যারিয়ার যখন শেষ হবে, তখন ৪০০ টেস্ট উইকেট দেখতে চাই। শুভকামনা।’ আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে ২ ইনিংসেই চারটি করে উইকেট নিয়ে তাইজুলের টেস্টে এখন ২৫০ উইকেট।

টেস্টে ৪০০ উইকেট পেতে এখনো তাইজুলের প্রয়োজন ১৫০ উইকেট। বর্তমানে তাঁর বয়স ৩৩ বছর। তিনি কত দিন খেলা চালিয়ে যান এবং আইসিসির ভবিষ্যৎ সফর সূচী অনুযায়ী বাংলাদেশ বছরে কয়টি করে টেস্ট পায়, সেটাও দেখার বিষয়। সাকিবের দেওয়া সেই পোস্টের প্রেক্ষিতে ৪০০ উইকেটের প্রসঙ্গ আজ এসেছে মিরপুর টেস্ট শেষে তাইজুলের কাছেও। সংবাদ মাধ্যমকে তাইজুল বলেন, ‘আসলে এখানে চ্যালেঞ্জের কিছু নাই। প্রথমে একটা কথা আমি সব সময় বলি পারফরম্যান্স। পারফরম্যান্সের ক্ষেত্রে আপনা আপনি উইকেটের প্রসঙ্গই আসবে যেহেতু আমি বোলার। সাকিব ভাই এই চিন্তা করে বলতে পারেন যে আমাদের যতগুলো টেস্ট হয়, প্রত্যেক বছর, দুই তিন বছরে কতগুলো টেস্ট হতে পারে বা পাঁচ বছরে কতগুলো টেস্ট হতে পারে, সেরকম আনুমানিক বলে একটা আমাকে জায়গা দিয়েছেন যে ৪০০ উইকেটের কাছাকাছি আমি যেতে পারি। আমার কাছে যেটা মনে হয়। আমি আগেই বলেছি যে ইনশা আল্লাহ আমিও চেষ্টা করব। যারা আমাকে নিয়ে আশা করেন, এই জিনিসটা পূরণ করার জন্য।’

বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজে সর্বোচ্চ ১৩ উইকেট নিয়ে সিরিজসেরা হয়েছেন তাইজুল। টেস্টে ২৫০ উইকেট নেওয়া বাংলাদেশের এই বাঁহাতি স্পিনার এখন পর্যন্ত খেলেছেন ৫৭ ম্যাচ। টেস্টে বাংলাদেশের বোলারদের মধ্যে তাইজুল-সাকিবসহ চার বোলার ১০০-এর বেশি উইকেট নিয়েছেন। এই চার বোলারের চারজনই স্পিনার। যাঁদের মধ্যে তিন বোলার বাঁহাতি। মেহেদী হাসান মিরাজ ও মোহাম্মদ রফিক ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে নিয়েছেন ২১০ ও ১০০ উইকেট।

