বিজয়ের ‘হুংকার’ পাত্তা দিচ্ছে না বিসিবি

বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) ফিক্সিংয়ের অভিযোগ উঠায় চূড়ান্ত নিলামের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয় এনামুল হক বিজয়ের নাম। এই ইস্যুতে নিজেকে নির্দোষ দাবি করে সর্বোচ্চ পর্যায়ে যাওয়ার হুমকি দিয়েছেন এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার। তবে বিষয়টিকে পাত্তা দিচ্ছে না বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিল।
আজকের পত্রিকাকে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) পরিচালক এবং বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের সদস্য সচিব ইফতিখার রহমান মিঠু বলেন, ‘কেউ যদি তাঁর অফিসে দুর্নীতি করে এবং তাঁকে নিয়ে তদন্ত শুরু হবে। তদন্তের আগে কী সেই মানুষটাকে সাময়িকভাবে অব্যাহতি করা হবে নাকি ওই জায়গাটে রেখে দেওয়া হবে? আমার প্রশ্ন এটাই। এসব কাণ্ডে এর (বিজয়) নাম উঠে আসে কেন বারবার? সাংবাদিকরাই তো বারবার ওর নাম বলে। আমরা তো আর বলি না। শান্ত, মিরাজ, মুশফিক, মোস্তাফিজদের নাম তো উঠে আসে না। বিজয়ের নাম আসছে কিন্তু একটা খেলোয়াড় তো কিছু বলছে না।’
গতকাল ঢাকার একটি হোটেলে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বিপিএলের নিলাম। তার আগে নিলামের চূড়ান্ত তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয় ফিক্সিংয়ের অভিযোগ উঠা ৯ ক্রিকেটারকে। এই তালিকার একজন বিজয়। বাকিদের মতো এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার নিজেও রেডফ্ল্যাগে থাকার বিষয়টি মেনে নিতে পারছেন না। এই ইস্যুতে রীতিমতো বিসিবির বিরুদ্ধে ‘অলিখিত যুদ্ধে’ নেমেছেন বিজয়।
গভর্নিং কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত চ্যালেঞ্জ করে ৯ ক্রিকেটারের নাম পুনরায় সংযোজনের নির্দেশনা চেয়ে তিনটি রিট পিটিশন দায়ের করা হয়েছিল। কিন্তু হাইকোর্ট সেই পিটিশনগুলো খারিজ করে দিয়েছেন। তাতেও থামতে চাইছেন না বিজয়। আজ বিসিবিতে আইনি নোটিশ দিয়েছেন তিনি। সংবাদমাধ্যমকে এই ক্রিকেটার বলেন, ‘বিসিবিতে আমি একটা আইনি নোটিশ পাঠিয়েছি। বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের সভাপতি ও উপদেষ্টা বরাবর পাঠিয়েছি। এটা জমা দিতেই বিসিবিতে আসা। বিসিবি সেটা গ্রহণ করেছে।’
আগামীকাল বিষয়টি নিয়ে কথা বলবেন বিজয়ের আইনজীবী, ‘আমি বিসিবিতে যেই নোটিশ পাঠিয়েছি, সেটা আপনাদের পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। সেখানে আমার আইনজীবীর ফোন নাম্বারও দেওয়া আছে। আপনাদের কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে তাঁকে জিজ্ঞেস করবেন। যা কথা হবে, কালকে আইনজীবী বলবেন। আশা করি, তিনি একটা সংবাদ সম্মেলন করবেন। সর্বোচ্চ পর্যায়ে যাব ইনশা আল্লাহ।’