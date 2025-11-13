ওয়েস্ট ইন্ডিজকে সহজেই হারিয়ে সিরিজ জিতল নিউজিল্যান্ড

চতুর্থ টি-টোয়েন্টি ভেসে যায় বৃষ্টিতে। তার আগে প্রথম তিন ম্যাচেই হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও নিউজিল্যান্ডের মধ্যে। ম্যাচের ফল এসেছে শেষ ওভারে। কিন্তু ব্যতিক্রম হয়ে থাকল শেষ ম্যাচ। যেখানে ক্যারিবীয়দের ৮ উইকেটে হারিয়ে সিরিজ নিজেদের করে নিয়েছে কিউইরা।
সিরিজের শুরুটা ভালো ছিল না নিউজিল্যান্ডের জন্য। প্রথম ম্যাচে হেরে যায় তারা। এরপর ঘুরে দাঁড়িয়ে টানা তিন জয় তুলে নিল মিচেল সান্টনারের দল। সিরিজটা প্রত্যাবর্তনের গল্প হয়েই জমা থাকল ব্ল্যাক ক্যাপসদের জন্য। চতুর্থ ম্যাচ বৃষ্টিতে পরিত্যক্ত হওয়ায় একটা বিষয় নিশ্চিত ছিল–সিরিজ হারছে না নিউজিল্যান্ড। তবে সিরিজ বাঁচাতে চাইলে জিততেই হতো ওয়েস্ট ইন্ডিজকে। এমন সমীকরণে শেষ ম্যাচে কোনো প্রতিরোধই গড়তে পারেনি তারা।
ডানেডিনের ইউনিভার্সিটি ওভালে নিউজিল্যান্ডের বোলারদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে ১৮.৪ ওভারে ১৪০ রানে অলআউট হয় নিউজিল্যান্ড। জবাবে ২৬ বল হাতে রেখে ম্যাচ জিতে নেয় স্বাগতিকরা। উদ্বোধনী জুটিতে ৬৯ রান তোলেন টিম রবিনসন ও ডেভন কনওয়ে। ৪৫ রান করে ফেরেন রবিনসন। দলীয় ১০৬ রানে রাচিন রবীন্দ্রকে (২১ রান) হারায় নিউজিল্যান্ড। মার্ক চাপম্যানকে নিয়ে বাকি কাজটুকু সারেন কনওয়ে। ৪৭ রানে অপরাজিত থাকেন এই ওপেনার। চাপম্যানের ব্যাট থেকে আসে ২১ রান। স্বাগতিকদের পতন হওয়া উইকেট দুটি ভাগাভাগি করে নেন রোমারিও শেফার্ড ও শামার স্প্রিঙ্গার।
এর আগে ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই ধস নামে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ইনিংসে। ৪৮ রানেই ৫ উইকেট হারায় তারা। সে ধাক্কা সামলে আর নিউজিল্যান্ডকে চ্যালেঞ্জিং লক্ষ্য দিতে পারেনি সফরকারী দল। ৩৮ রান আসে রস্টন চেজের ব্যাট থেকে। ৩৬ রান করেন শেফার্ড। জেসন হোল্ডারের অবদান ২০ রান। ৩৫ রানে ৪ উইকেট নিয়ে নিউজিল্যান্ডের সেরা বোলার জ্যাকব ডাফি। জেমস নিশামের শিকার ২ উইকেট।