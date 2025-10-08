হোম > খেলা > ক্রিকেট

বাংলাদেশকে হারিয়ে ভারতীয় আম্পায়ারকে ‘ধন্যবাদ’ দিয়েছেন ইংল্যান্ডের ক্রিকেটার

বাংলাদেশের বিপক্ষে তিনবার জীবন পেয়েছেন হিদার নাইট। ছবি: ক্রিকইনফো

একবার নয়, ইংল্যান্ডের টপ অর্ডার ব্যাটার হিদার নাইট গতকাল বাংলাদেশের বিপক্ষে ম্যাচে জীবন পেয়েছেন তিনবার। তিন তিনবার সুযোগ পেয়ে সেগুলো দুহাত ভরে লুফে নিয়েছেন। ইংল্যান্ডকে জেতানোর পর তিনি ‘ধন্যবাদ’ দিয়েছেন ম্যাচে তৃতীয় আম্পায়ারের দায়িত্বে থাকা গায়ত্রী ভেনুগোপালানকে।

নাইট যে গতকাল গুয়াহাটিতে কই মাছের প্রাণ নিয়ে খেলতে নেমেছেন, সেটা নিয়ে সবচেয়ে বেশি আলোচনা হচ্ছে। বিশেষ করে, বিশ্বকাপের এই ম্যাচে তিনি ১৩ রানে আউট হতে হতেও যেভাবে বেঁচে গিয়েছেন, তাতে নিজেই হতভম্ব হয়ে গেছেন। ১৫তম ওভারের তৃতীয় বলে ফাহিমা খাতুনের বল সোজা কাভারের ওপর তুলে দিয়েছেন নাইট। স্বর্ণা আক্তার ডাইভ দিয়ে ক্যাচ ধরতেই নাইট ড্রেসিংরুমে হাঁটা দেন। কিন্তু মাঠের আম্পায়ারদের সন্দেহ থাকায় তৃতীয় আম্পায়ার গায়ত্রীর শরণ নিয়েছেন। টিভি রিপ্লে বারবার যাচাই করার পর নাইটকে দেওয়া হয়েছে নট আউট।

বেঁচে যাওয়া নাইট গতকাল ৩ নম্বরে নেমে ১১১ বলে ৮ চার ও ১ ছক্কায় ৭৯ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেছেন। ম্যাচ-সেরার পুরস্কারও উঠেছে তাঁর হাতে। তিনবার যে জীবন পেয়েছেন, সেটা নিয়ে ম্যাচ শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বলেন, ‘এক ইনিংসে তিনবার আউট হতে হতে বেঁচে গিয়েছি। আমার জন্য নতুন একধরনের অভিজ্ঞতা। ভেবেছিলাম বলটা হাতে জমে গিয়েছিল। ক্যাচটা যৌক্তিক ছিল। কিন্তু তৃতীয় আম্পায়ার দিয়েছেন ভিন্ন সিদ্ধান্ত।’

আশা জাগিয়েও স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণা

নাইট অবশ্য আউট হতে পারতেন রানের খাতা খোলার আগেই। গুয়াহাটিতে বিশ্বকাপের ম্যাচে বাংলাদেশের দেওয়া ১৭৯ রানের লক্ষ্যে নেমে ২ ওভারে ১ উইকেটে ৬ রান করে ইংলিশরা। তৃতীয় ওভারের প্রথম বলে নাইটের বিপক্ষে কটবিহাইন্ডের আবেদন করেন মারুফা আক্তার। নাইট সঙ্গে সঙ্গে রিভিউ করেন। রিপ্লেতে দেখা যায়, বাংলাদেশি উইকেটরক্ষক নিগার সুলতানা জ্যোতি ক্যাচ ঠিকমতো ধরেছেন ঠিকই, কিন্তু বল আগে ব্যাটে না প্যাডে লেগেছে, সেটা নিয়ে তৈরি হয় সন্দেহ। তৃতীয় আম্পায়ার গায়ত্রী নট আউট দিয়েছেন।

ব্যক্তিগত ৮ রানের সময় নাইট দ্বিতীয়বার জীবন পেয়েছেন। সপ্তম ওভারের পঞ্চম বলে নাইটের বিপক্ষে মারুফা এলবিডব্লিউর আবেদন করলে আম্পায়ার আউট ঘোষণা করেন। নাইট রিভিউ নিলে দেখা যায়, বল স্টাম্পের অনেক বাইরে দিয়ে চলে গেছে। আর ১৩ রানের সময় তো তৃতীয়বার জীবন পেয়েছেন নাইট। বাংলাদেশের বিপক্ষে ঘটনাবহুল এই ম্যাচ ২৩ বল হাতে রেখে ৪ উইকেটে জিতেছে ইংল্যান্ড। ২ পয়েন্ট ও ‍+০.৫৭৩ নেট রানরেট নিয়ে বাংলাদেশ পয়েন্ট টেবিলের চারে অবস্থান করছে।

