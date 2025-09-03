আফগানদের কাছে হারের পর পাকিস্তানকে ধুয়ে দিলেন রমিজ

শেষ বলে আজমতউল্লাহ ওমরজাইকে লং অফে ঠেলে সিঙ্গেল নিলেন হারিস রউফ। হারিসের এই সিঙ্গেলে শুধু পরাজয়ের ব্যবধানই কমাতে পেরেছে পাকিস্তান। অন্যদিকে ১৮ রানে জিতে আফগানরা নিয়েছে মধুর প্রতিশোধ। যেখানে ২৯ আগস্ট এই শারজায় পাকিস্তানের কাছে ৩৯ রানে ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজ শুরু করেছিল আফগানরা।
শারজায় গত রাতে টস জিতে আগে ব্যাটিং নিয়ে আফগানিস্তান ২০ ওভারে ৫ উইকেটে করে ১৬৯ রান। ১৭০ রানের লক্ষ্যে নেমে নুর আহমেদ, রশিদ খানের ঘূর্ণিতে চোখে সর্ষেফুল দেখতে থাকে আফগানরা। ১৭ ওভারে ৯ উইকেটে ১১৩ রানে পরিণত হয় পাকিস্তান। ফখর জামান, হাসান নাওয়াজ, মোহাম্মদ নাওয়াজ বড় শট খেলতে গিয়ে সীমানার ধারে ক্যাচ দিয়ে আউট হয়েছেন।শেষ উইকেটে হারিস রউফ-সুফিয়ান মুকিম ১৮ বলে ৪০ রানের অবিচ্ছেদ্য জুটি গড়ে পাকিস্তানের এক রকম ‘মুখ রক্ষা’ করেছেন।
আফগানদের কাছে গতকাল ১৮ রানে হেরে যাওয়া পাকিস্তান দলের ওপর তোপ দেগেছেন রমিজ রাজা। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে রমিজ বলেন, ‘আফগানিস্তান ১৮ রানে ম্যাচ জিতেছে। আসলে তারা (আফগান) অনেক আগেই জয় নিশ্চিত করেছে। কারণ, পাকিস্তানি ব্যাটাররা উইকেটে থিতু হওয়ার পর আউট হয়েছেন। এক-দুই ক্রিকেটার উইকেট বিলিয়ে দেয়নি। আসলে কেউই তাদের ভুল থেকে শেখেনি। এবার তারা অদ্ভুতুড়েভাবে আউট হওয়ার পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে। আমি তো বুঝতেই পারছি না।’
এ বছরের মে মাসে বাংলাদেশের দেওয়া ২০৬ রান তাড়া করে শারজায় জিতেছিল সংযুক্ত আরব আমিরাত। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে এটা এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ রান তাড়া করে জয়ের রেকর্ড। গতকাল সেই তুলনায় ৩৬ রান কম লক্ষ্য পেলেও পাকিস্তান জিততে পারেনি মূলত ব্যাটারদের ব্যর্থতায়। ইনিংস সর্বোচ্চ ৩৪ রান করে অপরাজিত থাকেন হারিস। ১০ নম্বরে নেমে ১৬ বলের ইনিংস খেলে মেরেছেন ৪ ছক্কা। স্বীকৃত ব্যাটারদের মধ্যে ফখর ও সালমান আলী আঘা করেছেন ২৫ ও ২০ রান।
আফগানদের কাছে হারের দায় মূলত পাকিস্তানের ব্যাটারদের ওপর দিয়েছেন রমিজ। তাঁর মতে টি-টোয়েন্টিতে স্বীকৃত ব্যাটাররা থিতু হওয়ার পর ইনিংস যদি বড় করতে না পারেন, তাহলে সেটা ‘অপরাধ।’ পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) সাবেক সভাপতি বলেন, ‘এটা ১৭০ রানের পিচ। আর কিছু না। শারজার পিচ একটু ভিন্ন আচরণ করে। কিন্তু যদি কেউ আউট হওয়ার মানসিকতা নিয়ে এমন শট খেলে, ১০-১৫-২০-২৫ রানের ইনিংস খেলে, তাহলে ম্যাচ জেতা অসম্ভব।’
পাকিস্তানের বিপক্ষে ১৮ রানের জয়ে ম্যান অব দ্য ম্যাচ হয়েছেন ইব্রাহিম জাদরান। ৪৫ বলে ৮ চার ও ১ ছক্কায় ৬৫ রানের ইনিংস খেলেছেন আফগান এই ব্যাটার। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৬৪ রান করেন রহমানউল্লাহ গুরবাজ। তিনিও খেলেছেন ৪৫ বল। টানা দুই জয়ে ত্রিদেশীয় সিরিজে ফাইনাল খেলার পথে অনেকটা এগিয়ে গেল আফগানিস্তান। পাকিস্তান, আফগানিস্তান দুটি দলই তিনটি করে ম্যাচ খেলেছে। দুটি দলেরই পয়েন্ট ৪। এদিকে আরব আমিরাত দু্ই ম্যাচ খেলে একটা ম্যাচও জিততে পারেনি।