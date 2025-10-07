হোম > খেলা > ক্রিকেট

নির্বাচনে জিতে বিসিবিতে কে কোন কমিটির দায়িত্ব পেলেন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

নির্বাচনের আনুষ্ঠানিকতা শেষ আজ কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। উল্লেখযোগ্য পদের মধ্যে ওয়ার্কিং কমিটির চেয়ারম্যান হয়েছেন আমিনুল ইসলাম বুলবুল। ক্রিকেট অপারেশন্সের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে নাজমুল আবেদিন ফাহিমকে। গেম ডেভেলপমেন্টের প্রধান হয়েছেন ইসতিয়াক সাদিক। আম্পায়ার্স কমিটির দায়িত্ব রাখা হয়েছে ইফতেখার রহমান মিঠুকে। বাংলাদেশ হাই পারফরম্যান্স (এইচপি) টিম নিয়ে কাজ করবেন সাবেক ক্রিকেটার খালেদ মাসুদ পাইলট। উইমেন্স উইং দেখভাল করবেন আব্দুর রাজ্জাক।

অনেক আলোচনা–সমালোচনার পর গতকাল বিসিবি নির্বাচন অনুষষ্ঠিত হয়। যেখানে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন বুলবুল। সহ–সভাপতির পদে বসেছেন ফারুক আহমেদ ও শাখাওয়াত হোসেন। প্রথমে নির্বাচনের আনুষ্ঠানিকতা শেষে ২৩ জন পরিচালক পায় বিসিবি (ভোটে এবং বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীয়)। এছাড়া জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের (এনএসসি) মনোনয়নে আরও দুজন পরিচালক নেওয়া হয়।

একনজরে দেখে নিন বিসিবি পরিচালকদের মধ্যে কে কোন দায়িত্বে আছেন

ওয়ার্কিং-আমিনুল ইসলাম বুলবুল

ক্রিকেট অপারেশনস-নাজমুল আবেদিন ফাহিম

ফিন্যান্স-এম নাজমুল ইসলাম, ভাইস–চেয়ারম্যান আমজাদ হোসেন

ডিসিপ্লিন্যারি কমিটি-ফায়জুর রহমান মিতু

গেম ডেভেলপমেন্ট-ইসতিয়াক সাদিক

টুর্নামেন্ট কমিটি-আহসান ইকবাল চৌধুরী

এজ লেভেল টুর্নামেন্ট-আসিফ আকবর

গ্রাউন্ডস-আমিনুল ইসলাম বুলবুল, ভাইস চেয়ারম্যান–রাহাত সামস

ফ্যাসিলিটিজ-শাহনিয়ান তানিম

আম্পায়ার্স-ইফতেখার রহমান মিঠু

মার্কেটিং-মো: শাখাওয়াত হোসেন

মেডিকেল কমিটি-মনজুর আলম

টেন্ডার-আবুল বাশার, ভাইস–চেয়ার মো: হাসানুজ্জামান

মিডিয়া-আমজাদ হোসেন

অডিট-মুহাম্মদ মুখলেসুর রহমান

উইমেন্স উইং-আব্দুর রাজ্জাক

লজিস্টিক-ইয়াসির মোহাম্মদ ফয়সাল আশিক

সিকিউরিটি-মেহেরাব আলম চৌধুরী

সিসিডিএম-আদনান রহমান দীপন, ভাইস–চেয়ারম্যান ফায়াজুর রহমান মিতু

ফিজিক্যাল চ্যালেঞ্জড-জুলফিকার আলী খান

এইচপি-খালেদ মাসুদ পাইলট

বাংলাদেশ টাইগার্স-রাহাত সামস

ওয়েলফেয়ার-মোখছেদুল কামাল

বিপিএল-আমিনুল ইসলাম বুলবুল, মেম্বার সেক্রেটারি-ইফতেখার রহমান

সম্পর্কিত

বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের সূচি হঠাৎ পরিবর্তন

বিসিবির পরিচালক হলেন রুবাবা দৌলা

পাকিস্তানকে কাঁপিয়ে আইসিসি র‍্যাঙ্কিংয়ে মারুফার উন্নতি

অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটারের বিরুদ্ধে আম্পায়ারের সঙ্গে অসদাচরণের অভিযোগ

ভারতের বিপক্ষে দল ঘোষণায় অস্ট্রেলিয়ার বড় চমক

ভারতীয় তারকা ক্রিকেটারের সেঞ্চুরির রেকর্ড ভেঙে চুরমার

‘মারুফার মতো ক্রিকেটার আগে কখনো পায়নি বাংলাদেশ’

বাংলাদেশের কাছে ধবলধোলাইয়ের পর ধাক্কা খেল আফগানিস্তান

চমকে দিয়ে বিসিবির সহসভাপতি হওয়া কে এই শাখাওয়াত

বিসিবির বোর্ড সভায় মোবাইল নিষিদ্ধ করলেন বুলবুল
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা