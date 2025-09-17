হোম > খেলা > ক্রিকেট

সেই ম্যাচ রেফারির সামনেই টস করল পাকিস্তান

আগে ব্যাট করবে সালমান আলী আগার দল। ছবি: সংগৃহীত

একটি ম্যাচ মাঠে গড়ানোর আগে এমন নাটকীয়তা সবশেষ কবে দেখেছে ক্রিকেটপ্রেমীরা, সেটা হুট করেই মনে করার সুযোগ নেই। তবে এশিয়া কাপে সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে ম্যাচের আগে পাকিস্তান যে নাটকীয়তার জন্ম দিলো সেটা বোধহয় সহজে ভুলবে না ভক্তরা।

ম্যাচের আগে পাকিস্তানের নাটকীয়তার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফট। শেষ পর্যন্ত সবকিছু সমাধানের পর সেই পাইক্রফটের সামনেই টস করল পাকিস্তান। টস ভাগ্য কথা বলেনি পাকিস্তানের হয়ে। তাদের বিপক্ষে মুদ্রা নিক্ষেপে জয়ী হয়েছেন আরব আমিরাতের অধিনায়ক মোহাম্মদ ওয়াসিম। সালমান আলী আগার দলকে আগে ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তিনি।

ম্যাচটি দুই দলের জন্যই মহাগুরুত্বৃপূর্ণ। ‘এ’ গ্রুপে নিজেদের প্রথম দুটি ম্যাচ শেষে পাকিস্তান ও আরব আমিরাতের সংগ্রহ সমান ২ পয়েন্ট। তাই এই ম্যাচটি যারা জিতবে ৪ পয়েন্ট নিয়ে তারাই এই গ্রুপ থেকে শেষ চারে ভারতের সঙ্গী হবে।

দুই দলের একাদশ:

পাকিস্তান: সায়েম আইয়ুব, শাহেবজাদা ফারহান, মোহাম্মদ হারিস, ফখর জামান, সালামান আলী আগা (অধিনায়ক), খুশদিল শাহ, হাসান নাওয়াজ, মোহাম্মদ নাওয়াজ, শাহিন শাহ, আবরার আহমেদ, হারিস রউফ।

আরব আমিরাত: আলিশান শারাফু, মোহাম্মদ ওয়াসিম (অধিনায়ক), আসিফ খান, জোহাইব খান, হার্শিত কৌশিক, রাহুল চোপড়া, ধ্রুব পারাসার, হায়দার আলী, সিমরানজিৎ সিং, জুনায়েদ সিদ্দিকী, মোহাম্মদ রোহিদ।

