বাজে রেকর্ডে এক ভারতীয়কে ছাড়িয়ে গেলেন আরেক ভারতীয় ক্রিকেটার

দিনটা আমান খানের জন্য ভুলে যাওয়ার মতোই। দলের বড় ব্যবধানে হারটাই শুধু নয়। এমন এক রেকর্ডে গতকাল আমান খান নাম লিখিয়েছেন, যা কখনোই তিনি চাননি। বাজে রেকর্ডে নাম উঠে গেছে ভারতীয় এই ক্রিকেটারের। তাতে তিনি স্বদেশি এক ক্রিকেটারকেই ছাড়িয়ে গেলেন।
আহমেদাবাদে গতকাল বিজয় হাজারে ট্রফির এলিট গ্রুপের ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল ঝাড়খন্ড-পুডুচেরি। আমান খান পুডুচেরি দলটির অধিনায়ক। ঝাড়খন্ডের বিপক্ষে ১০ ওভারে ১২৩ রানে নিয়েছেন ১ উইকেট। লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটে এটা এক ইনিংসে সবচেয়ে বাজে বোলিংয়ের রেকর্ড। এর আগে বাজে এই রেকর্ডটা করেছিলেন ভারতের আরেক পেসার মিবম মোসু। এ মাসে বিজয় হাজারে ট্রফিতে বিহারের বিপক্ষে ৯ ওভারে ১১৬ রান খরচ করেছিলেন মিবম। তিনি খেলেছিলেন অরুণাচলের হয়ে।
টস হেরে আগে ব্যাটিং পাওয়া ঝাড়খণ্ড ৫০ ওভারে ৭ উইকেটে করেছে ৩৬৮ রান। অধিনায়ক কুমার কুশাগ্রা ১০৪ বলে ১০ চার ও ৫ ছক্কায় করেন ১০৫ রান। তিনি একই সঙ্গে দলটির উইকেটরক্ষকও। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৯৮ রান করে অপরাজিত থাকেন অনুকূল রায়। ৫৩ বলের ইনিংসে ৭ চার ও ৮ ছক্কা মেরেছেন। রান তাড়া করতে নেমে ৪১.৪ ওভারে ২৩৫ রানে গুটিয়ে যায় পুদুচেরি। ঝাড়খন্ডের ১৩২ রানের জয়ে ম্যাচসেরা হয়েছেন দলটির অলরাউন্ডার অনুকূল। ঝোড়ো ব্যাটিংয়ের পাশাপাশি ৯.৪ ওভারে ৫৮ রানে নিয়েছেন ২ উইকেট।
২০২১ সালে মুম্বাইয়ের হয়ে লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটে অভিষেক হয়েছে আমানের। পরবর্তীতে তিনি চলে যান পুদুচেরিতে। আইপিএলে ২০২২ সালে কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়ে অভিষেক হয় তাঁর। ২০২৩ সালে খেলেন দিল্লি ক্যাপিটালসের হয়ে। ভারতের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টে এখন পর্যন্ত তিনি ১২ ম্যাচ খেলেছেন। ২০২৬ আইপিএল নিলামে ৪০ লাখ রুপিতে তাঁকে নিয়েছে চেন্নাই সুপার কিংস।