বিয়ের অনুষ্ঠানে গিয়ে বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পাকিস্তান বোর্ডপ্রধান

এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের (এসিসি) প্রধান, পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) চেয়ারম্যান, পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী—একসঙ্গে এতগুলো দায়িত্ব সামলানো তো চাট্টিখানি কথা নয়। বলা হচ্ছে এখানে মহসিন নাকভির কথা। তাই তো কোনো অনুষ্ঠানে গিয়েও শান্তি পাচ্ছেন না তিনি।
নাকভিকে নিয়ে বেশি আলোচনা হচ্ছে মূলত ২৮ সেপ্টেম্বরের ঘটনা নিয়ে। সেদিন তাঁর কাছ থেকে সূর্যকুমার যাদবের নেতৃত্বাধীন চ্যাম্পিয়ন ভারত শিরোপা গ্রহণ করেনি। তাই তো তাঁকে বিয়ের অনুষ্ঠানে গেলে শুনতে হয় এশিয়া কাপের ট্রফির কথা। ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে এনডিটিভি আজ এক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। করাচিতে পাকিস্তানি লেগস্পিনার আবরার আহমেদের বিয়ের অনুষ্ঠানে যেতেই নাকভিকে ঘিরে ধরেন সাংবাদিকেরা। সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে নাকভির উদ্দেশে বলতে শোনা গেছে, ‘এশিয়া কাপ শিরোপার ভবিষ্যৎ কী? সূর্যকুমার যাদব কি তাহলে মিথ্যা বলেছেন যে তিনি নাকি ট্রফি পাননি।’
এশিয়া কাপের শিরোপার প্রসঙ্গ এলে নাকভি হতচকিত হয়ে পড়েন। যদিও গণমাধ্যমকর্মীদের ক্যামেরা তাঁর পিছু নিতে থাকে। একই প্রশ্ন বারবার করা হতে থাকে তাঁকে। নাকভি শুধু মুচকি হাসি দিয়েছেন। ভিডিওতে দেখা গেছে, নাকভিকে গাড়িতে করে নিয়ে গিয়েছিলেন শাহিন আফ্রিদি। এর আগে ২৮ সেপ্টেম্বর দুবাইয়ে পাকিস্তানকে ৫ উইকেটে হারিয়ে ২০২৫ এশিয়া কাপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ভারত। নাকভি মঞ্চে থাকলে শিরোপা নেবেন না সূর্যকুমার, জসপ্রীত বুমরা, হার্দিক পান্ডিয়ারা—এমন শর্ত জুড়ে দিয়েছিল ভারত। কিন্তু নাকভি যে ছিলেন নাছোড়বান্দা। যার ফরে ট্রফি ছাড়া উদযাপন করে ক্রিকেটে বিরল এক ঘটনার জন্ম দিয়েছিল সূর্যকুমারের দল।
এ বছরের এপ্রিলে ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের পেহেলগামে বন্দুকধারীদের গুলিতে পর্যটক নিহতের ঘটনায় ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে সম্পর্ক উত্তপ্ত। মে মাসে যখন দুই দেশ সামরিক সংঘাতে জড়িয়েছিল, তখন ভারত এর নাম দিয়েছিল ‘অপারেশন সিঁদুর’। ২৮ সেপ্টেম্বর ভারত চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর সূর্যকুমার যাদব-তিলক ভার্মাদের শুভেচ্ছা জানিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নিজের এক্স অ্যাকাউন্টে লিখেছিলেন, ‘মাঠের ক্রিকেটেও অপারেশন সিঁদুর। সেই একই ফল। এবারও জিতল ভারত।’ নাকভিও তখন পাল্টা দিয়েছিলেন। পিসিবি চেয়ারম্যান তখন লিখেছিলেন, ‘যদি যুদ্ধেই তোমাদের গর্ব করার মানদণ্ড হয়, তাহলে ইতিহাসের পাতায় এরই মধ্যে পাকিস্তানের কাছে তোমাদের লজ্জাজনক পরাজয়ের কথা লেখা হয়ে গেছে। ক্রিকেট দিয়ে সেটা বদলানো সম্ভব না।’
এশিয়া কাপ শেষে ভারতের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ব্যস্ততা শুরু হয়ে গেছে। তারা ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলছে। আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে প্রথম টেস্টে ইনিংস ও ১৪০ রানে জিতেছিল ভারত। এদিকে পাকিস্তান এশিয়া কাপ পরবর্তী মিশন শুরু করবে ১২ অক্টোবর। লাহোরের গাদ্দাফি স্টেডিয়ামে শুরু হবে পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের প্রথম টেস্ট।