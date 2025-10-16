২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলছে কোন ২০ দল

২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ২০ দল চূড়ান্ত হয়েছে আজ। সবশেষ দল হিসেবে বিশ্বকাপের টিকিট কেটেছে সংযুক্ত আরব আমিরাত। আজ এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের বাছাইয়ে জাপানকে ৮ উইকেটে হারিয়ে আমিরাত বিশ্বকাপ খেলা নিশ্চিত করে। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ হবে আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি-মার্চে।
স্বাগতিক হিসেবে সবার আগে নিশ্চিত হয়েছিল ভারত ও শ্রীলঙ্কার। ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের শীর্ষ ৭ দল (ভারত ও শ্রীলঙ্কা বাদে) হিসেবে জায়গা পেয়েছে আফগানিস্তান, অস্ট্রেলিয়া, বাংলাদেশ, ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে র্যাঙ্কিংয়ে এগিয়ে থাকায় জায়গা করেছে নিউজিল্যান্ড, পাকিস্তান ও আয়ারল্যান্ড।
বাকি আটটি জায়গা ঠিক করতে বিভিন্ন অঞ্চলে বাছাই টুর্নামেন্ট হয়েছে। এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চল থেকে নেপাল ও ওমানের পর আজ জায়গা করে নিয়েছে আমিরাত। আমেরিকা অঞ্চল থেকে কানাডা, ইউরোপ থেকে ইতালি ও নেদারল্যান্ডস এবং আফ্রিকা থেকে নামিবিয়া ও জিম্বাবুয়ে বাছাইপর্ব টপকে বিশ্বকাপের চূড়ান্ত পর্বের টিকিট কেটেছে।
২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দল
স্বাগতিক: ভারত ও শ্রীলঙ্কা।
২০২৪ বিশ্বকাপ থেকে: বাংলাদেশ, আফগানিস্তান, অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, যুক্তরাষ্ট্র, ওয়েস্ট ইন্ডিজ।
র্যাঙ্কিংয়ের ভিত্তিতে: নিউজিল্যান্ড, পাকিস্তান ও আয়ারল্যান্ড।
বাছাইপর্ব পেরিয়ে: নেপাল, ওমান, আরব আমিরাত, নামিবিয়া, জিম্বাবুয়ে, কানাডা, ইতালি, নেদারল্যান্ডস।