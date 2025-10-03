এমন ‘বিপদ’ আসতে পারে, সেটা বুঝতেও পারেনি বাংলাদেশ

হাতের নাগালে থাকা ম্যাচ ফসকে যাওয়া, সহজ ম্যাচ কঠিন করে জেতা—বাংলাদেশের ক্রিকেটে এ আর নতুন কী! এশিয়া কাপ, আইসিসি ইভেন্ট তো বটেই, দ্বিপক্ষীয় সিরিজেও জাকের আলী অনিক-তানজিদ হাসান তামিমদের সঙ্গে এমন ঘটনা ঘটে অহরহ।
শারজায় গত রাতে সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে মুখোমুখি হয়েছে বাংলাদেশ-আফগানিস্তান। ১৫২ রানের লক্ষ্যে নেমে ১১.৩ ওভারে কোনো উইকেট না হারিয়ে ১০৯ রান তুলে ফেলে বাংলাদেশ। দুই ওপেনার তানজিদ হাসান তামিম ও পারভেজ হোসেন ইমন ফিফটি করেছেন। দেখার অপেক্ষা ছিল, কত তাড়াতাড়ি জাকেরের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ ম্যাচ শেষ করে আসে। কিন্তু নাটকীয়তার যে তখনো অনেক বাকি। মুহূর্তেই ১৫.৪ ওভারে ৬ উইকেটে ১১৮ রানে পরিণত হয় জাকেরের দল।
হঠাৎ ধসে বাংলাদেশের হারের শঙ্কা তৈরি হয়েছিল। কারণ, এভাবে জেতা ম্যাচ ফসকানোর অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে দলটির। তবে সপ্তম উইকেটে নুরুল হাসান ও রিশাদ হোসেনের ১৮ বলে ৩৫ রানের অবিচ্ছেদ্য জুটিতে ৪ উইকেটের জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে বাংলাদেশ। ম্যাচ শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে জাকেরের কথায় বোঝা গেল, সম্ভাব্য এই বিপদের চিন্তা তারা কল্পনাও করেননি। বাংলাদেশ অধিনায়ক বলেন, ‘ড্রেসিংরুমে আরাম করে বসেছিলাম আমি। এমন কিছু আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে হতেই পারে। সতীর্থরা যেভাবে খেলা শেষ করে এসেছে, দারুণ হয়েছে।’
সপ্তম উইকেটে সোহান-রিশাদের জুটিতে বাংলাদেশ ৮ বল হাতে রেখে জিতেছে। তাতে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে বাংলাদেশ এগিয়ে গেল ১-০ ব্যবধানে। কিন্তু বোলিংয়েও যে গুবলেট পাকিয়েছে বাংলাদেশ। ১৭ ওভার শেষে আফগানিস্তানের স্কোর ছিল ৬ উইকেটে ১০৯ রান। শেষ তিন ওভারে ৩ উইকেট হারালেও যোগ করেছে ৪২ রান, যার মধ্যে তাসকিন আহমেদ ১৮তম ওভারে বোলিংয়ে এসে ২২ রান দিয়েছেন। মোহাম্মদ নবির কাছে ৩ ছক্কা ও ১ চার হজম করলেও তাসকিনই তাঁকে (নবি) ফিরিয়েছেন।
জাকেরের মতে, ব্যাটিং-বোলিংয়ে আরও উন্নতি করতে হবে বাংলাদেশের। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ অধিনায়ক বলেন, ‘আমরা শুরুটা দারুণ করেছিলাম। ক্রিকেট দারুণ খেলা। তারা (আফগানিস্তান) দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। হারা-জেতা ম্যাচেরই অংশ। ব্যাটিং-বোলিংয়ে আমাদের উন্নতি করতে হবে।’
৪ উইকেটের জয়ে ম্যাচ-সেরা হয়েছেন পারভেজ হোসেন ইমন। ৩৭ বলে ৪ চার ও ৩ ছক্কায় ৫৪ রান করেছেন এই বাঁহাতি ওপেনার। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে এটা তাঁর তৃতীয় ফিফটি। সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে আজ মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ-আফগানিস্তান। তৃতীয় টি-টোয়েন্টি হবে পরশু। শেষ দুই টি-টোয়েন্টিও হবে শারজায়।