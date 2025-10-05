পোকার আক্রমণে বন্ধ ছিল ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ

ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ মানেই টানটান উত্তেজনা, ব্যাট-বলের লড়াইয়ে ভক্তদের বুঁদ হয়ে থাকা। তবে নারী বিশ্বকাপে দুই দলের মধ্যকার চলমান ম্যাচে কিছুক্ষণের জন্য ক্রিকেটারদের পরিবর্তে দাপট দেখিয়েছে পোকার ঝাঁক। তাতে বেশ ঝামেলা পোহাতে হয় ক্রিকেটারদের।
কলম্বোর প্রেমাদাসা ক্রিকেট স্টেডিয়ামে টস হেরে আগে ব্যাট করতে নামে ভারত। তাদের ইনিংসের মাঝপথে হঠাৎ মাঠে পোকার ঝাঁক দেখা যায়। পোকার উৎপাতের কারণে দুই দলের ক্রিকেটারদের বেশ সমস্যা পোহাতে হয়। সবচেয়ে বেশি সমস্যা হয় ব্যাটার, বোলার এবং উইকেটরক্ষকের। পাকিস্তানি ক্রিকেটাররা আম্পায়ারের কাছ থেকে তোয়ালে নিয়ে পোকা তাড়ানোর চেষ্টাও করেছেন। তাতে অবশ্য কাজের কাজ হয়নি।
কোনো উপায়ন্তর না দেখে একপর্যায়ে বিষয়টি নিয়ে আম্পায়ারের সঙ্গে কথা বলতে যান পাকিস্তান অধিনায়ক ফাতিমা সানা। ঠিক তখনই পাকিস্তানের এক ক্রিকেটার ডাগআউট থেকে স্প্রে নিয়ে মাঠে প্রবেশ করেন। এরপর মাঠে স্প্রে করেন সানা। কয়েকজন ক্রিকেটারের জার্সিতেও স্প্রে করেন তিনি। সে সময় কিছুক্ষণ খেলা বন্ধ ছিল। অবশ্য স্প্রে দিয়েও কোনো লাভ হয়নি। কিছুটা কমলেও মাঠেই ছিল পোকার ঝাঁক।
শেষ পর্যন্ত ভারতের ৩৪তম ওভারের খেলা শেষে মুখোশ পরিয়ে মাঠকর্মীদের মাঠে প্রবেশ করানো হয়। সে সময় মাঠ ছাড়েন দুই দলের ক্রিকেটাররা। দ্বিতীয়বারের মতো খেলা বন্ধ হয়। মাঠকর্মীরা পুরো মাঠে পোকা তাড়ানোর কামান মারেন। মাঠকর্মীদের কাজ শেষে ফের মাঠে প্রবেশ করেন ক্রিকেটাররা। এরপর আবার খেলা শুরু হয়।