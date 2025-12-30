বিপিএলের সূচিতে ফের পরিবর্তন আনল বিসিবি

বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে শোক জানিয়ে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) আজকের ম্যাচ দুটি স্থগিত করেছিল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। স্থগিত ম্যাচ দুটি আগামীকাল আয়োজনের ঘোষণা দিয়েছিল বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিল। সে সূচিতে আবারও পরিবর্তন আনল কর্তৃপক্ষ।
আজ দিনের প্রথম ম্যাচে সিলেট টাইটানসের বিপক্ষে মাঠে নামার কথা ছিল চট্টগ্রামর রয়্যালসের। দ্বিতীয় ম্যাচে ঢাকা ক্যাপিটালসের বিপক্ষে মাঠে নামার কথা ছিল রংপুর রাইডার্সের। দ্বিতীয়বারের মতো সূচিতে পরিবর্তন এনে এই ম্যাচ দুটি ৪ জানুয়ারি আয়োজন করবে গভর্নিং কাউন্সিল। তার আগে ১ ও ২ জানুয়ারির ম্যাচগুলো পূর্বনির্ধারিত সূচি অনুযায়ী মাঠে গড়াবে। এক বিবৃতিতে বিসিবি বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।
আজকের দুটি ম্যাচ গ্যালারিতে বসে দেখার জন্য যাঁরা টিকিট কিনেছিলেন, তাঁদের জন্যও আছে সুখবর। স্থগিত হওয়া ম্যাচের টিকিট দিয়েই আগামীকাল মাঠে প্রবেশ করতে পারবেন দর্শকেরা। আজকের পত্রিকাকে বিসিবির একটি সূত্র বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।
এর আগে খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে শোক জানাতে গিয়ে এক বার্তায় বিসিবি লিখেছে, ‘বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড গভীরভাবে শোকাহত। বিসিবি কৃতজ্ঞতার সাথে এই দেশের ক্রিকেটের অগ্রগতিতে তাঁর অবদান স্বীকার করছে। প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে তিনি বাংলাদেশ ক্রিকেটের উন্নয়নে অসামান্য সহযোগিতা করেছেন, ক্রিকেটের অবকাঠামোগত উন্নতি ও দেশব্যাপী খেলাধুলার প্রসারে রেখেছেন উল্লেখযোগ্য। ক্রিকেট আজ যে অগ্রগতি অর্জন করেছে তার পথ প্রশস্ত করতে সাহায্য করেছে বেগম খালেদা জিয়ার দূরদৃষ্টি ও উৎসাহ। বিসিবি এই বিরাট ক্ষতিতে সমগ্র দেশের সাথে গভীর শোক ও দুঃখে শামিল হচ্ছে এবং আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি। তাঁর আত্মার চির শান্তির জন্য আমাদের দোয়া।’
খালেদা জিয়ার স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল বলেন, ‘সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে আমার কিছু স্মৃতি আছে। আইসিসি ট্রফিতে ১৯৯৭ সালে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলাম। আমাদের সংবর্ধনা দিয়েছিলেন মিন্টু রোডে। আমি সহ-অধিনায়ক ছিলাম তখন। বক্তৃতার একপর্যায়ে আমি একটা ভুল বক্তৃতা দিয়েছিলাম। সেখানে বলেছিলাম যে তিনি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছিলাম। এটাই শেষ আইসিসি ট্রফি ছিল।’