৫০০ পেরোনো সাকিবের প্রশংসায় পঞ্চমুখ পাকিস্তানি ক্রিকেটার

ক্রীড়া ডেস্ক    

স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে ৭৫০০ রান ও ৫০০ উইকেটের ডাবলের রেকর্ডটা শুধু সাকিবেরই। ছবি: এএফপি

সাকিব আল হাসান ইদানীং হয়ে উঠেছেন ‘হ্যালির ধূমকেতু’। সেরা সময় আগেই পেছনে ফেলে এসেছেন বলে পারফরম্যান্সেও নেই তেমন ধারাবাহিকতা। কিন্তু যেদিন জ্বলে ওঠেন, সেদিন প্রতিপক্ষ রীতিমতো অসহায় পড়ে। অ্যান্টিগার নর্থ সাউন্ড স্টেডিয়ামে গত রাতে সাকিবের অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে খেই হারিয়ে ফেলেছে সেন্ট কিটস এন্ড নেভিস প্যাট্রিয়টস।

৫০০ উইকেটের অভিজাত ক্লাবে নাম লেখাতে সাকিবের দরকার ছিল এক উইকেট। মোহাম্মদ রিজওয়ানকে কট এন্ড বোল্ড করে সাকিব ছুঁয়ে ফেললেন সেই মাইলফলক। পরবর্তীতে কাইল মায়ার্স ও নিকোলাস বিদাইসির আরও দুটি উইকেট নিয়েছেন সাকিব। ২ ওভারে ১১ রানে ৩ উইকেট নেওয়া সাকিব ব্যাটিংয়ে ১৮ বলে ২৫ রান করেছেন। বাংলাদেশের তারকা অলরাউন্ডারের ইনিংসে ছিল ১ চার ও ২ ছক্কা। অ্যান্টিগা এন্ড বারবুডা ফ্যালকনসের ৭ উইকেটের জয়ে ম্যাচসেরার পুরস্কার উঠেছে তাঁর হাতে। ম্যাচ শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সাকিব বলেন, ‘দলের জন্য অবদান রাখতে পেরে ভালো লাগছে। বিশেষ করে দল যখন জেতে, তখন আত্মবিশ্বাস আরও বেড়ে যায়।’

টস হেরে গতকাল আগে ব্যাটিং পেয়ে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৯ উইকেটে সেন্ট কিটস এন্ড নেভিস করেছে ১৩৩ রান। অ্যান্টিগা ৭ উইকেটে জিতলেও খেলতে হয়েছে ১৯.৪ ওভার। এখন পর্যন্ত সাকিবের দল ৬ ম্যাচ খেলে জিতেছে তিনটিতে, হেরেছে ২ ম্যাচ ও ১ ম্যাচ পরিত্যক্ত হয়েছে। ৭ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে এখন অ্যান্টিগা। লিগ পর্বে এখনো তাদের সামনে রয়েছে ৪ ম্যাচ। গত রাতে ম্যাচসেরা হওয়ার পর সাকিব বলেন, ‘টুর্নামেন্টের গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ সামনে আসছে। আশা করি আমরা এই ছন্দ ধরে রাখতে পারব।’

ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (সিপিএল) এবার তিন বছর পর ফিরেছেন সাকিব। ফেরার পর নিজেকে সেভাবে মেলে ধরতে পারছিলেন না। গত রাতে তিনি ব্যাটিং, বোলিং দুই বিভাগেই জ্বলে উঠলেন। বাংলাদেশের তারকা অলরাউন্ডারকে প্রশংসায় ভাসিয়েছেন অ্যান্টিগা অধিনায়ক ইমাদ ওয়াসিম। ম্যাচ শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে ইমাদ বলেন, ‘দারুণ এক প্রচেষ্টা ছিল। সবাই যার যার জায়গা থেকে চেষ্টা করেছে। দেখে ভারো লাগছে। আজকের দিনটা ছিল সাকিব আল হাসানের। বোলিংয়ে দারুণ করেছে। সে দারুণ ক্রিকেটার।’

৫০০ উইকেট নিয়ে অভিজাত তালিকায় সাকিব

বৃষ্টিতে পরিত্যক্ত হওয়া ম্যাচ বাদ দিয়ে অ্যান্টিগা এখন পর্যন্ত এই সিপিএলে খেলেছে পাঁচ ম্যাচ। স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে ৪৯৮ উইকেট নিয়ে শুরু করা সাকিবের ৫০০-এর মাইলফলক ছুঁতে লেগেছে পাঁচ ম্যাচ। এবারের সিপিএলে তিনি ৭ ইকোনমিতে নিয়েছেন ৪ উইকেট। সব মিলিয়ে স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে ৪৫৭ ম্যাচে নিয়েছেন ৫০২ উইকেট। স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে ৭৫০০ রান ও ৫০০ উইকেটের ডাবলের রেকর্ডটা শুধু সাকিবেরই। ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত সংস্করণে সাকিবের রান এখন ৭৫৭৪ রান।

স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ পাঁচ উইকেটশিকারী

রশিদ খান ৬৬০

ডোয়াইন ব্রাভো ৬৩১

সুনীল নারাইন ৫৯০

ইমরান তাহির ৫৫৪

সাকিব আল হাসান ৫০২

