ভারতের তিন সংস্করণের অধিনায়ক হবেন গিল, বিশ্বাস গাভাস্কারের

ক্রীড়া ডেস্ক    

গতকাল ওয়ানেড দলের নেতৃত্ব পেয়েছেন গিল। ছবি: বিসিসিআই

টেস্টের পর ভারতের ওয়ানডে দলের অধিনায়কত্বও পেয়েছেন শুবমান গিল। এই ২৫ বছর বয়সী ব্যাটার খুব শিগগিরই টি–টোয়েন্টি সংস্করণের নেতৃত্বও পাবেন বলে মনে করেন দেশটির কিংবদন্তি ক্রিকেটার সুনিল গাভাস্কার।

অ্যান্ডারসন–টেন্ডুলকার ট্রফির আগে টেস্ট থেকে অবসর নেন রোহিত। এই সংস্করণের নেতৃত্বভার উঠে গিলের কাঁধে। গতকাল রোহিতকে সরিয়ে ওয়ানের অধিনায়ক হিসেবে ডানহাতি ব্যাটারের নাম ঘোষণা করে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) নির্বাচক প্যানেল। বিষয়টি ভালোভাবে নিতে পারেননি ভারতের বেশকিছু সাবেক ক্রিকেটার। এর মধ্যে হরভজন সিং অন্যতম। রোহিতকে নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্তে অবাক হয়েছেন সাবেক এই স্পিনার। যদিও অধিনায়ক ইস্যুতে হরভজনের সঙ্গে একমত নন গাভাস্কার। বরং গিল বাকি সংস্করণের নেতৃত্ব পাবেন বলেই বিশ্বাস তাঁর।

স্পোর্টস টুডেকে গাভাস্কার বলেন, ‘অবাক হওয়ার কিছু নেই। কারণ আপনাকে ২০২৭ ওয়ানডে বিশ্বকাপের কথা ভাবতে হবে। এই মুহূর্তে টি-টোয়েন্টি অধিনায়কত্ব সূর্যকুমার যাদবের হাতে, যিনি আমাদের এশিয়া কাপ জিতেছেন। সে টুর্নামেন্টে গিল সহ অধিনায়ক ছিলেন। তাই গিল যে শিগগিরই ভারতের সব সংস্করণের অধিনায়ক হবেন সেটা এখন স্পষ্ট।’

৩ সংস্করণের জন্য আলাদা তিনজনের পরিবর্তে একজন অধিনায়ক থাকা উচিত বলে মনে করেন গাভাস্কার, ‘যে নেতৃত্ব দেবে তাকে অবশ্যই একাদশের নিয়মিত খেলায়াড় হতে হবে। সেক্ষেত্রে আপনি তাকে অধিনায়ক হিসেবে রাখতে পারেন। তিনজন ভিন্ন অধিনায়ক থাকা সহজ নয়। দলের অন্যান্য খেলোয়াড়দের জন্য যারা তিন সংস্করণেই খেলছেন তাদের পক্ষে এটা সহজ নয়। যদি একজন খেলোয়াড় এক সংস্করণেই অধিনায়কত্ব করার জন্য যথেষ্ট ভালো হন, তাহলে তাকে বাকি ২ সংস্করণেও অধিনায়ক হওয়া উচিত।’

