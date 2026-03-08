হোম > খেলা > ক্রিকেট

ফাইনালে ভারতকে ব্যাটিংয়ে পাঠাল নিউজিল্যান্ড

ক্রীড়া ডেস্ক    

টস জিতেছেন সান্টনার। ছবি: ক্রিকইনফো

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দশম সংস্করণ শুরু হয়েছিল গত ৭ ফেব্রুয়ারি। টানা এক মাসের লড়াইয়ের পর শেষের অপেক্ষায় এবারের বিশ্বকাপ। ফাইনালে ভারতের বিপক্ষে মাঠে নেমেছে নিউজিল্যান্ড। আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে টস জিতেছেন কিউইদের অধিনায়ক মিচেল সান্টনার। ভারতকে ব্যাটিংয়ে পাঠিয়েছেন তিনি। আগে ফিল্ডিং করবে তাঁর দল।

প্রথম দল হিসেবে ফাইনালে পা রাখে নিউজিল্যান্ড। দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৯ উইকেটের বড় ব্যবধানে হারিয়ে শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচে জায়গা করে নেয় ব্ল্যাক ক্যাপরা। ভারতের জন্য কাজটা অবশ্য সহজ ছিল না। শেষ চারের দ্বিতীয় ম্যাচে নাটকীয়র পর ইংল্যান্ডকে ৭ রানে হারিয়ে ফাইনালে পৌঁছায় ভারত।

দুই দলের একাদশ:

নিউজিল্যান্ড: ফিন অ্যালেন, টিম সাইফার্ট, রাচিন রবীন্দ্র, গ্লেন ফিলিপস, মার্ক চাপম্যান, ড্যারিল মিচেল, মিচেল স্যান্টনার (অধিনায়ক), জিমি নিশাম, ম্যাট হেনরি, জ্যাকব ডাফি ও লকি ফার্গুসন।

ভারত: সঞ্জু স্যামসন, অভিষেক শর্মা, ইশান কিষান, সুর্যকুমার যাদব (অধিনায়ক), তিলক বর্মা, হার্দিক পান্ডিয়া, শিবম দুবে, অক্ষর প্যাটেল, যশপ্রীত বুমরা, আর্শদীপ সিং, বরুণ চক্রবর্তী।

