একগাদা ক্যাচ ফেলে লাঞ্চে বাংলাদেশ

সিলেটে যেন ক্যাচ মিসের পসরা সাজিয়েছে বাংলাদেশ। আয়ারল্যান্ডের ব্যাটাররা ক্যাচ তুলে দিলেও তাইজুল ইসলাম-মেহেদী হাসান মিরাজরা সেগুলো লুফে নিতে পারেননি। বাংলাদেশের পিচ্ছিল ফিল্ডিংয়ের সুযোগটা দারুণভাবে কাজে লাগাচ্ছে আইরিশরা।
টেস্টে সবশেষ বাংলাদেশ খেলেছে কলম্বোতে এ বছরের জুনে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে। মাঝের এই সময়ে বাংলাদেশের ব্যস্ততা ছিল ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টিতে। অবশেষে সাড়ে চার মাস পর টেস্টে ফিরল বাংলাদেশ। তবে সিলেটে আজ আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে শুরু হওয়া সিরিজের প্রথম টেস্টে বাংলাদেশের বাজে ফিল্ডিংয়ের প্রদর্শনী চলছে। লাঞ্চের আগে তিনটি ক্যাচ মিস করেছে স্বাগতিকেরা। বাংলাদেশের বাজে ফিল্ডিংয়ের সুযোগে ২৬ ওভারে ১ উইকেটে ৯৪ রানে প্রথম দিনের প্রথম সেশনের খেলা শেষ করেছে আয়ারল্যান্ড। পল স্টার্লিং ৫৮ রানে অপরাজিত। ৩০ রানে ব্যাটিং করছেন ক্যাড কারমাইকেল। এর আগে ওয়ানডে খেললেও আজই তাঁর টেস্টে অভিষেক হয়েছে।
সিলেটে সিরিজের প্রথম টেস্টে আগে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আয়ারল্যান্ড অধিনায়ক অ্যান্ড্রু বলবার্নি। তবে এক ওভার পেরোনোর আগেই উইকেট হারায় সফরকারীরা ইনিংসের চতুর্থ বলে অধিনায়ক বলবার্নিকে দারুণ এক ইনসুইংগারে এলবিডব্লিউর ফাঁদে ফেলেন হাসান মাহমুদ। আম্পায়ার আউট দেওয়ার পর রিভিউ নিলেও কোনো কাজে আসেনি বলবার্নির। উপরন্তু দলের একটা রিভিউ নষ্ট করে গেলেন আইরিশ অধিনায়ক। বাংলাদেশের পিচ্ছিল ফিল্ডিংয়ের সুযোগ নিচ্ছে ০ রানে প্রথম উইকেট হারানো আয়ারল্যান্ড। ইনিংসের চতুর্থ ওভারের চতুর্থ বলে দ্বিতীয় স্লিপে বল হাতে পেয়েও ধরে রাখতে পারেননি সাদমান। স্টার্লিংয়ের রান তখন ১০। আইরিশ তারকা ক্রিকেটার জীবন পেয়েছেন নাহিদ রানার বলে।
চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ—এই তিন ওভারে একটি করে ক্যাচ মিস করেছে বাংলাদেশ। ইনিংসের পঞ্চম ওভারের চতুর্থ বলে হাসান মাহমুদের অফস্টাম্পের বাইরের বল টেনে লেগে খেলতে যান কারমাইকেল। ডিপ মিডউইকেটে দাঁড়িয়ে থাকা তাইজুল ক্যাচ মিস করেছেন। ডান হাতে ব্যথা পেয়ে মাঠ ছাড়েন তিনি। তাইজুলের পরিবর্তে বদলি ফিল্ডার হিসেবে নামেন জাকের আলী অনিক। কারমাইকেলও ব্যক্তিগত ১০ রানে জীবন পেয়েছেন। নাহিদ রানার বলে ফের জীবন পেয়েছেন স্টার্লিং। এরপর ষষ্ঠ ওভারের দ্বিতীয় বলে নাহিদ রানাকে ব্যাকফুটে খেলতে যান পল স্টার্লিং। গালি অঞ্চলে দাঁড়িয়ে থাকা মিরাজ ডানদিকে ঝাঁপিয়েও বলের নাগাল পাননি। তাঁর হাত থেকে এরপর ঝরতে থাকে রক্ত। তৎক্ষণাৎ ফিজিও এসে দেখার পর মাঠ ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন মিরাজ।
দ্বিতীয়বার যখন স্টার্লিং জীবন পেয়েছেন, তখনো তাঁর রান ১০। বাংলাদেশের ক্যাচ মিসের সুযোগ কাজে লাগিয়ে তিনি তাঁর টেস্ট ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় ফিফটি তুলে নিয়েছেন। এখন পর্যন্ত ৭৩ বল খেলে ৯ চার মেরেছেন তিনি। আর চোট পাওয়া তাইজুল দ্রুতই মাঠে ফিরে এসেছেন। ৯ ওভার বোলিংও করেছেন বাংলাদেশের এই বাঁহাতি স্পিনার। কারমাইকেলের সতীর্থ জন নিলের আজ টেস্টে অভিষেক হয়েছে। নিল-কারমাইকেলের মতো বাংলাদেশের হাসান মুরাদও ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে প্রথম ম্যাচ খেলতে নেমেছেন।