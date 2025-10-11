ভারত ম্যাচে ‘অপরাধে’র শাস্তি প্রোটিয়া ক্রিকেটারকে দিল আইসিসি

বিশাখাপত্তনমে পরশু নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে ভারতের বিপক্ষে অবিশ্বাস্য জয় পেয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। ম্যাচ শেষ হওয়ার দুই দিনের মাথায় দক্ষিণ আফ্রিকার ননকুলুলেকো মালাবাকে শাস্তি দিয়েছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি)। তাঁর নামের পাশে জুটেছে একটি ডিমেরিট পয়েন্টও।
মালাবার শাস্তির কথা আজ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আইসিসি নিশ্চিত করেছে। আইসিসির আচরণবিধি ভঙ্গের দায়ে মালাবাকে তিরস্কার করা হয়েছে। তিরস্কার, ডিমেরিট পয়েন্ট দুটিই একসঙ্গে পেয়েছেন তিনি। তাঁর বিরুদ্ধে আচরণবিধির ২.৮ অনুচ্ছেদ ভঙ্গের অভিযোগ উঠেছে। এই অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বাজে ভাষা, অঙ্গভঙ্গি বা ইঙ্গিতের মাধ্যমে ব্যাটারকে খেপিয়ে তুললে শাস্তির বিধান রয়েছে। গত ২৪ মাসে এটাই তাঁর প্রথম ডিমেরিট পয়েন্ট।
মালাবার ঘটনা ঘটেছে পরশু বিশাখাপত্তনমে ভারতের ব্যাটিং ইনিংসের সময়। ১৭তম ওভারের শেষ বলে ভারতীয় টপ অর্ডার ব্যাটার হার্দিন দেওলকে বোল্ড করেন মালাবা। প্রোটিয়া এই বাঁহাতি স্পিনার ইশারায় দেওলকে বিদায়ের ইঙ্গিত দিয়েছেন। তিন নম্বরে নেমে দেওল ২৩ বলে ১ চারে করেছেন ১৩ রান। মালাবা ১০ ওভারে ৪৬ রানে ২ উইকেট নিয়েছেন। সেই ম্যাচে মাঠের আম্পায়ার ছিলেন কিম কটন ও জ্যাকুলিন উইলিয়ামস। তৃতীয় ও চতুর্থ আম্পায়ারের দায়িত্বে ছিলেন ক্যান্ডেস লা বোর্ডে ও সু রেডফার্ন। ট্রুডি অ্যান্ডারসন ছিলেন ম্যাচ রেফারি।
বিশাখাপত্তনমে টস হেরে আগে ব্যাটিং পেয়ে ৪৯.৫ ওভারে সব উইকেট হারিয়ে ২৫১ রান করেছিল ভারত। ইনিংস সর্বোচ্চ ৯৪ রান করেছিলেন রিচা ঘোষ। ভারতীয় এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার ৭৭ বলের ইনিংসে ১১ চার ও ৪ ছক্কা মেরেছিলেন। জবাবে দক্ষিণ আফ্রিকা ৪৮.৫ ওভারে ৭ উইকেটে ২৫২ রান করে ফেলেছিল। অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে ম্যাচসেরার পুরস্কার জিতেছিলেন নাডিনে ডি ক্লার্ক। আট নম্বরে নেমে ৫৪ বলে ৮ চার ও ৫ ছক্কায় ৮৪ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেছিলেন। ৬.৫ ওভারে ৫২ রানে নিয়েছিলেন ২ উইকেট। ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা দুই দলেরই পয়েন্ট চার হলেও নেট রানরেটের কারণে অবস্থান ভিন্ন। তিন ও চারে থাকা ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকার নেট রানরেট +০.৯৫৯ ও -০.৮৮৮।