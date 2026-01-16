হোম > খেলা > ক্রিকেট

বিপিএলে সেরা বোলিংটা আজই করলেন শরীফুল

ক্রীড়া ডেস্ক    

নোয়াখালী এক্সপ্রেসের ইনিংসের অর্ধেক ফিরিয়েছেন শরীফুল। ছবি: চট্টগ্রাম রয়্যালসের ফেসবুক পেজ

২০২৬ বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) দুর্দান্ত ছন্দে আছেন শরীফুল ইসলাম। আজ দেশের সবচেয়ে ব্যয়বহুল টুর্নামেন্টে নিজের সেরা বোলিং করলেন এই বাঁ হাতি পেসার। ঢাকা পর্বের প্রথম ম্যাচে নোয়াখালী এক্সপ্রেসের বিপক্ষে বল হাতে পুরো আলোটাই নিজের দিকে টেনে নিয়েছেন তিনি।

প্লে অফের যে ক্ষীণ আশা টিকে আছে সেটার জন্য চট্টগ্রাম রয়্যালসের বিপক্ষে জিততেই হবে নোয়াখালীকে। বাঁচা মরার সমীকরণে মিরপুর শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আগে ব্যাট করে ১২৬ রানে অলআউট হয়েছে হায়দার আলীর দল। তাদের হাতের নাগালে রাখতে আসল কাজটা করেন শরীফুল। ৩.৫ ওভার বল করে ৯ রানে ৫ উইকেট নেন এই বোলার।

