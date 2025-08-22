নাঈম-সোহান কি এবার ফিরতে পারবেন

এশিয়া কাপ ও নেদারল্যান্ডস সিরিজের দল
এশিয়া কাপ ও নেদারল্যান্ডস সিরিজের দল ঘোষণা হতে পারে আগামীকাল। এশিয়া কাপের প্রস্তুতির অংশ হিসেবে প্রাথমিক দলের কয়েকজনকে পাঠানো হয়েছিল অস্ট্রেলিয়ার ডারউইনে, টপ এন্ড টি-টোয়েন্টির বহুজাতিক আসরে ‘এ’ দলের হয়ে খেলতে । পারফরম্যান্স দেখে মূল দলে অন্তর্ভুক্ত করার ভাবনা ছিল নির্বাচকদের । কিন্তু প্রত্যাশা অনুযায়ী কি খেলতে পেরেছেন ‘এ’ দলের দুই আলোচিত ক্রিকেটার নাঈম শেখ ও নুরুল হাসান সোহান?
নাঈমের পাঁচটি ইনিংস হচ্ছে ৫, ২৫, ৫, ২৫ ও ১৯ ; সোহানের ২২, ৫ , ১৪, ৩৫ ও ৩৩ । দল টুর্নামেন্টের পাঁচ ম্যাচে জিতেছে দুটিতে। তবে আলো ছড়িয়েছেন নতুন ওপেনার জিসান আলম । নেপালের বিপক্ষে ৪৬ বলে ৫ ছক্কায় করেছেন ৭৩ রান । নির্বাচকদের নজর কেড়েছে তাঁর ইনিংস। পাশাপাশি দীর্ঘদিন ব্যাটে আলো ছড়াতে না পারা আফিফ হোসেনও ফিরেছেন ছন্দে। তিন ম্যাচে টানা চল্লিশোর্ধ্ব ইনিংস খেলেছেন অপরাজিত থেকে।
এখন প্রশ্ন, নেদারল্যান্ডস সিরিজ ও এশিয়া কাপে নির্বাচকেরা নতুন কাউকে সুযোগ দেবেন, নাকি মিরাজের ছুটির জায়গায় পুরোনো কারও প্রত্যাবর্তন ঘটবে? সূত্র বলছে , টি-টোয়েন্টি সংস্করণে নির্বাচকেরা এখনো আস্থা রাখতে চাইছেন নাঈম শেখের ওপর। আর সোহানকে ডারউইনে দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে রাখা না হলেও নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে তাঁকে ফেরানো হতে পারে।