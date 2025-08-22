হোম > খেলা > ক্রিকেট

এশিয়া কাপ ও নেদারল্যান্ডস সিরিজের দল

নাঈম-সোহান কি এবার ফিরতে পারবেন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

নাঈম শেখ-নুরুল হাসান সোহান ফিরতে পারবেন কিনা জাতীয় দলে, জানা যেতে পারে আগামীকাল। ছবি: ফাইল ছবি

এশিয়া কাপ ও নেদারল্যান্ডস সিরিজের দল ঘোষণা হতে পারে আগামীকাল। এশিয়া কাপের প্রস্তুতির অংশ হিসেবে প্রাথমিক দলের কয়েকজনকে পাঠানো হয়েছিল অস্ট্রেলিয়ার ডারউইনে, টপ এন্ড টি-টোয়েন্টির বহুজাতিক আসরে ‘এ’ দলের হয়ে খেলতে । পারফরম্যান্স দেখে মূল দলে অন্তর্ভুক্ত করার ভাবনা ছিল নির্বাচকদের । কিন্তু প্রত্যাশা অনুযায়ী কি খেলতে পেরেছেন ‘এ’ দলের দুই আলোচিত ক্রিকেটার নাঈম শেখ ও নুরুল হাসান সোহান?

নাঈমের পাঁচটি ইনিংস হচ্ছে ৫, ২৫, ৫, ২৫ ও ১৯ ; সোহানের ২২, ৫ , ১৪, ৩৫ ও ৩৩ । দল টুর্নামেন্টের পাঁচ ম্যাচে জিতেছে দুটিতে। তবে আলো ছড়িয়েছেন নতুন ওপেনার জিসান আলম । নেপালের বিপক্ষে ৪৬ বলে ৫ ছক্কায় করেছেন ৭৩ রান । নির্বাচকদের নজর কেড়েছে তাঁর ইনিংস। পাশাপাশি দীর্ঘদিন ব্যাটে আলো ছড়াতে না পারা আফিফ হোসেনও ফিরেছেন ছন্দে। তিন ম্যাচে টানা চল্লিশোর্ধ্ব ইনিংস খেলেছেন অপরাজিত থেকে।

এখন প্রশ্ন, নেদারল্যান্ডস সিরিজ ও এশিয়া কাপে নির্বাচকেরা নতুন কাউকে সুযোগ দেবেন, নাকি মিরাজের ছুটির জায়গায় পুরোনো কারও প্রত্যাবর্তন ঘটবে? সূত্র বলছে , টি-টোয়েন্টি সংস্করণে নির্বাচকেরা এখনো আস্থা রাখতে চাইছেন নাঈম শেখের ওপর। আর সোহানকে ডারউইনে দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে রাখা না হলেও নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে তাঁকে ফেরানো হতে পারে।

সম্পর্কিত

২০২৭ বিশ্বকাপের ৮ ভেন্যুর নাম জানাল দক্ষিণ আফ্রিকা

বাংলাদেশ-ভারত ফুটবল ম্যাচ টিভিতে না দেখালেও দেখবেন যেখানে

রশিদ খানের বিব্রতকর রেকর্ডটি এখন ইংল্যান্ডের এই ক্রিকেটারের

বিসিবির অ্যাডহক কমিটি হবে নাকি অক্টোবরে নির্বাচন

পাকিস্তানের সঙ্গে খেলা নিয়ে ভারতের নতুন নীতি

সেমিফাইনালের জটিল সমীকরণে সোহানরা

নিজের বিয়ে নিয়ে বিভ্রান্তি দূর করলেন তানজিদ তামিম

বাংলাদেশ সিরিজ কাঁপানো তারকা লঙ্কান ক্রিকেটার নেই জিম্বাবুয়ে সিরিজে

আইসিসির সন্দেহের তালিকায় থাকা ক্রিকেটারকে ‘বাঁচিয়ে’ দিল দক্ষিণ আফ্রিকা

‘ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ এখন স্রেফ একটা তামাশা’
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা