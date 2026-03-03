শান্তদের হারিয়ে চার বছর পর চ্যাম্পিয়ন মধ্যাঞ্চল

হ্যাটট্রিক শিরোপা হলো না উত্তরাঞ্চলের। আজ বিসিএল ওয়ানডের ফাইনালে টানা দুই বারের চ্যাম্পিয়ন মধ্যাঞ্চলের কাছে হেরে গেছে ৫ উইকেটে। বিসিএল ওয়ানডেতে এটি দ্বিতীয় শিরোপা মধ্যাঞ্চলের। এরে আগে তারা শিরোপা জিতেছিল ২০২১-২২ মৌসুমে। মিরপুর শেরেবাংলায় আজ প্রতিযোগিতার ফাইনালে উত্তরাঞ্চলের দেওয়া ২৩৯ রানের লক্ষ্য ৫ উইকেট ও ৭২ বল হাতে রেখেই জিতে যায় নাঈম শেখ ও মাহিদুল ইসলাম অঙ্কনদের মধ্যাঞ্চল।
এর আগে টস হেরে আগে ব্যাটিং করে ৪৯.৩ ওভারে ২৩৮ রান করেছে উত্তরাঞ্চল। লিগ পর্বে তারা যতটা ভালো খেলেছে, ফাইনালে সেটার ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে পারেনি। ৩৪ রানের মধ্যেই বিদায় নেন দুই ওপেনার হাবিবুর রহমান সোহান (৫) ও তানজিদ হাসান তামিম (২৩)। নামের প্রতি সুবিচার করতে পারেননি অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্তও (৩৫)। থিতু হয়েও তিনি আউট হয়ে যান।
শান্তর আউটের পর তাওহীদ হৃদয়ের প্রতিরোধ। চার নম্বরে উইকেটে এসে ৮ চার ও ১ ছয়ে ৯৮ বলে ৯৬ রান করে হৃদয়। কিন্তু উইকেটে তাঁকে সেভাবে কেউ সঙ্গ দিতে পারেননি। পারলে বড় স্কোর হতে পারত উত্তরাঞ্চলের। বল হাতে দুর্দান্ত বোলিং করেছেন রিপন মন্ডল। ৪১ রানে নিয়েছেন ৪ উইকেট।
তা না হওয়ায় ২৩৯ রানের মামুলি লক্ষ্য পায় মধ্যাঞ্চল। ওপেনার জিশান আলমকে ২৪ রানে হারালেও দ্বিতীয় উইকেটে দারুণ একটা জুটি গড়েন মোহাম্মদ নাঈম শেখ ও সাইফ হাসান। ১৬৪ রানের জুটি গড়েন তারা। যা মধ্যাঞ্চলের সহজ জয়ের ভিত গড়ে দেয়। সেঞ্চুরির সম্ভাবনা জাগিয়ে দুজনেই আউট হয়েছেন। ৫ চার ও ৩ ছয়ে ৮৭ বলে ৭৮ রান করেন নাঈম। আর সাইফ ৭৮ বলে করেন ৮৭ রান।