ইংল্যান্ড দলে ডাক পাওয়ার পরই এই ক্রিকেটারের রেকর্ড হ্যাটট্রিক

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এখনো অভিষেক হয়নি সনি বেকারের। কদিন আগে কেবল ডাক পেয়েছেন ইংল্যান্ড দলে। ইংল্যান্ডের জার্সি গায়ে চড়ানোর আগেই রেকর্ড বইয়ে নাম লেখালেন তিনি। ইংল্যান্ডের ১০০ বলের টুর্নামেন্ট ‘দ্য হান্ড্রেডে’ করেছেন হ্যাটট্রিক।
ম্যানচেস্টারের ওল্ড ট্রাফোর্ডে ‘দ্য হান্ড্রেডে’ গত রাতে মুখোমুখি হয়েছে ম্যানচেস্টার অরিজিনালস-নর্দার্ন সুপারচার্জার্স। বেকার এই টুর্নামেন্টে খেলছেন ম্যানচেস্টারের হয়ে। সুপারচার্জার্সের ইনিংসের ৫৭তম বলে ডেভিড মালানকে বোল্ড করেন বেকার। এরপর ৮৬ ও ৮৭তম বলে টম লাওয়েস ও জ্যাকব ডাফিকে ফিরিয়ে হ্যাটট্রিক পূর্ণ করেন বেকার। যেখানে ৮৭তম ওভারে ডাফিকে বোল্ড করে সুপারচার্জার্সের ইনিংসের ইতি টেনেছেন বেকার। সুপারচার্জার্স অলআউট হয়ে যায় ১১৪ রানে।
হ্যাটট্রিক করলেও বেকার ম্যান অব দ্য ম্যাচের পুরস্কার পাননি। ম্যাচসেরা হয়েছেন জস বাটলার। ৪৫ বলে ৫ চার ও ৪ ছক্কায় ৬৪ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেছেন। টস জিতে আগে ব্যাটিং নেওয়া ম্যানচেস্টার অরিজিনালস ১০০ বলে ৩ উইকেটে করে ১৭১ রান। বাটলারের পাশাপাশি ফিফটি করেছেন হাইনরিখ ক্লাসেন। ২৫ বলে চারটি করে চার ও ছক্কায় ৫০ রান করে অপরাজিত থাকেন তিনি।
দক্ষিণ আফ্রিকা ও আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজ সামনে রেখে ১৫ আগস্ট দল ঘোষণা করেছিল ইংল্যান্ড এন্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি)। বেকার দল পেয়েছে প্রোটিয়াদের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ ও আইরিশদের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজে। স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে ১৯ ম্যাচে ৮.৯২ ইকোনমিতে নিয়েছেন ২২ উইকেট। লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটে তাঁর উইকেট ১৯।
বেকার গত রাতে ‘দ্য হান্ড্রেড’-এর ইতিহাসে চতুর্থ বোলার হিসেবে হ্যাটট্রিক করেছেন। ২০২১ সালে প্রথম মৌসুমেই হ্যাটট্রিক করেছিলেন ইমরান তাহির। সেবার তিনি বার্মিংহাম ফোনিক্সের হয়ে ওয়েলশ ফায়ারের বিপক্ষে হ্যাটট্রিক করেছিলেন। ২০২৩ ও ২০২৪ সালে টাইমাল মিলস ও স্যাম কারান করেছিলেন হ্যাটট্রিক। গত রাতে চতুর্থ বোলার হিসেবে টুর্নামেন্টে হ্যাটট্রিক করে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে নামার আগে বিশেষ বার্তা দিয়ে রাখলেন বেকার। ঘণ্টাপ্রতি ১৪৫ কিলোমিটারের বেশি বোলিংয়ে ব্যাটারদের ভড়কে দিচ্ছেন তিনি। এবারের হান্ড্রেডে এখন পর্যন্ত ৫ ম্যাচ খেলে নিয়েছেন ৭ উইকেট।
দ্য হান্ড্রেডে হ্যাটট্রিক
দল প্রতিপক্ষ সাল
ইমরান তাহির বার্মিংহাম ফোনিক্স ওয়েলশ ফায়ার ২০২১
টাইমাল মিলস সাউদার্ন ব্রেভ ওয়েলশ ফায়ার ২০২৩
স্যাম কারান ওভাল ইনভিনসিবলস লন্ডন স্পিরিট ২০২৪
সনি বেকার ম্যানচেস্টার অরিজিনালস নর্দার্ন সুপারচার্জার্স ২০২৫