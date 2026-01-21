রিশাদদের ম্যাচ শুরু হতে দেরি কেন

বিগ ব্যাশে নিজের উদ্বোধনী মৌসুমে দুর্দান্ত খেলছেন রিশাদ হোসেন। লেগস্পিন ভেলকিতে ব্যাটারদের বুকে কাঁপন ধরিয়ে দিচ্ছেন তিনি। তাঁর খেলা দেখতে বাংলাদেশের ক্রিকেটপ্রেমীরা হয়তো বেলা আড়াইটার দিকে টিভি সেটের সামনে বসে ছিলেন। কিন্তু হোবার্টের বেলেরিভ ওভালে বেরসিক বৃষ্টির বাগড়ায় খেলা সময়মতো শুরু করা যায়নি।
হোবার্টের বেলেরিভ ওভালে আজ বাংলাদেশ সময় বেলা আড়াইটায় শুরু হওয়ার কথা ছিল প্লে অফের নকআউটের মেলবোর্ন স্টারস-হোবার্ট হারিকেনস ম্যাচ। তবে বৃষ্টির বাগড়ায় টসই হয়েছে বিকেল ৩টা ৩৯ মিনিটে। টস জিতে ফিল্ডিং নিয়েছেন মেলবোর্ন স্টারসের অধিনায়ক মার্কাস স্টয়নিস। তবে টসের আট মিনিট পর ফের বাগড়া দেয় বৃষ্টি। যদিও এই বৃষ্টি দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। বাংলাদেশ সময় বিকেল ৪টা ৫ মিনিটে শুরু হয়েছে মেলবোর্ন স্টারস-হোবার্ট হারিকেনস ম্যাচ।
বৃষ্টির বাগড়ায় ৯৫ মিনিট খেলা বন্ধ থাকায় ম্যাচের দৈর্ঘ্য অর্ধেক কমানো হয়েছে। ১০ ওভারে কমে আসা ম্যাচে ব্যাটিং করছে রিশাদের হোবার্ট হারিকেনস। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ৩ ওভারে ১ উইকেটে ৩৪ রান করেছে হোবার্ট। ৪ বলে ৭ রান করা হোবার্টের ওপেনার মিচেল ওয়েনকে স্টাম্পিংয়ের ফাঁদে ফেলেছেন মেলবোর্ন স্টারসের তারকা অলরাউন্ডার গ্লেন ম্যাক্সওয়েল। হোবার্টের বিউ ওয়েবস্টার ১৪ রানে অপরাজিত। ১০ রানে ব্যাটিং করছেন আরেক ওপেনার টিম ওয়ার্ড।
চোটে পড়ায় নিয়মিত অধিনায়ক নাথান এলিসকে আজ পাচ্ছে না হোবার্ট হারিকেনস। নকআউটে আজ হোবার্টকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন বেন ম্যাকডারমট। স্পিন বোলিং লাইনআপে রিশাদের সঙ্গে হোবার্টের একাদশে থাকছেন আরেক লেগস্পিনার নিখিল চৌধুরী। নকআউট ম্যাচে যে হারবে, সেই দলের টুর্নামেন্ট থেকে বিদায়ঘণ্টা বেজে যাবে। এবারের বিগ ব্যাশে এখন পর্যন্ত ১১ ম্যাচে ৭.৫২ ইকোনমিতে ১৩ উইকেট নিয়েছেন তিনি।