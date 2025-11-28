হোম > খেলা > ক্রিকেট

আবুধাবিতে শেষ ম্যাচে কি নামার সুযোগ হবে সাকিবের

ক্রীড়া ডেস্ক    

আবুধাবি টি-টেন লিগে মাত্র দুই ম্যাচ খেলার সুযোগ পেয়েছেন সাকিব আল হাসান। ছবি: ফাইল ছবি

সাকিব আল হাসানের রয়্যাল চ্যাম্পস এবারের আবুধাবি টি-টেন লিগে আট দলের মধ্যে আট নম্বরে অবস্থান করছে। ৬ ম্যাচে ১ জয় ও ৫ পরাজয়ে ২ পয়েন্ট এখন চ্যাম্পসের। সাকিব দুই ম্যাচে একাদশে সুযোগ পেলেও ব্যাটিং করা হয়নি। বোলিংয়ে ২ ওভারে ৩১ রান দিয়েও কোনো উইকেট পাননি। আগেই বিদায় ঘণ্টা বেজে যাওয়া রয়্যাল চ্যাম্পস আজ খেলতে নামবে সান্ত্বনার জয় পেতে। বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭টা ৪৫ মিনিটে শুরু হবে কোয়েটা কাভালরি-রয়্যাল চ্যাম্পস ম্যাচ। ৬ ম্যাচে পূর্ণ ১২ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে কোয়েটা কাভালরি। দুই ও তিনে থাকা অ্যাসপিন স্টালিয়নস, আজমান টাইটান্স দুই দলেরই পয়েন্ট ৮। সমান ৬ পয়েন্ট নিয়ে চার ও পাঁচে নর্দার্ন ওয়ারিয়র্স ও ভিস্তা রাইডার্স। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

আবুধাবি টি-টেন

আজমান টাইটানস-ইউএই বুলস

বিকেল ৫টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

কোয়েটা কাভালরি-রয়্যাল চ্যাম্পস

সন্ধ্যা ৭টা ৪৫ মিনিট

সরাসরি

ডেকান গ্ল্যাডিয়েটর্স-ভিস্তা রাইডার্স

রাত ১০টা

সরাসরি

টি স্পোর্টস

