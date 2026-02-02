ভারত-পাকিস্তান ইস্যু টেনে আইসিসিকে নিরপেক্ষ হওয়ার আহ্বান আফ্রিদির

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতের বিপক্ষে পাকিস্তান ম্যাচ বয়কটের ঘোষণা দেওয়ার পর থেকেই ক্রিকেটবিশ্বে উত্তেজনা বিরাজ করছে। বিষয়টি নিয়ে নিজেদের মতো করে মন্তব্য করছেন সাবেক ক্রিকেটাররা। পিছিয়ে নেই পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক আফ্রিদি। ভারত-পাকিস্তান ইস্যু টেনে আইসিসিকে নিরপেক্ষ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।
ঘটনার সূত্রপাত হয়েছিল মোস্তাফিজুর রহমান আইপিএল থেকে বাদ পড়ায়। এরপর নিরাপত্তা শঙ্কার কথা জানিয়ে ভারতের পরিবর্তে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে নিজেদের ম্যাচগুলো শ্রীলঙ্কায় সরিয়ে নিতে আইসিসিকে চিঠি দেয় বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। কিন্তু বিসিবির অনুরোধ রাখেনি ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা। উল্টো বাংলাদেশকে সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসতে বারবার আলোচনায় বসেছে আইসিসি।
তাতে অবশ্য কোনো লাভ হয়নি। ভারতে দল না পাঠানোর সিদ্ধান্তে অটুট ছিল বিসিবি। শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশকে বিশ্বকাপ থেকে বাদ দেয় আইসিসি। বাংলাদেশ বাদ পড়ার পর প্রতিবাদ জানায় পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বয়কটের হুমকিও দিয়ে রেখেছিলেন পিসিবির চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি। শেষ পর্যন্ত বয়কটের পথে না হাঁটলেও ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ খেলবে না বলে জানিয়েছে দেশটির সরকার। পাকিস্তানের এই সিদ্ধান্তে দুঃখ পেয়েছেন আফ্রিদি। তবে সরকারের সিদ্ধান্তকে সমর্থন জানিয়েছেন তিনি।
এক্সে আফ্রিদি লিখেছেন, ‘আমি সব সময় বিশ্বাস করি, রাজনীতি যেখানে দরজা বন্ধ করে দেয়, ক্রিকেট সেখানে নতুন দরজা খুলে দিতে পারে। দুঃখজনকভাবে পাকিস্তান এবার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতের বিপক্ষে খেলবে না। আমি আমার সরকারের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করি। এখন আইসিসির উচিত এটা প্রমাণ করা যে–কথার মাধ্যমে নয়, সিদ্ধান্তের মাধ্যমে যে তারা নিরপেক্ষ, স্বাধীন এবং সব সদস্য দেশের প্রতি ন্যায়সঙ্গত।’
এর আগে গত বছর এজবাস্টনে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ অব লিজেন্ডসে পাকিস্তানের বিপক্ষে খেলতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল ভারতের সাবেক ক্রিকেটাররা। ক্রীড়াঙ্গনে রাজনীতি প্রবেশ করায় সে সময়ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন আফ্রিদি, ‘খেলাধুলা মানুষকে কাছাকাছি আনে। কিন্তু যদি সব কিছুর মধ্যে রাজনীতি ঢুকে পড়ে, তাহলে আমরা কীভাবে এগোবে? কখনও কখনও একটি ‘খারাপ ডিম’ সবার জন্য পরিস্থিতি নষ্ট করে দেয়।’