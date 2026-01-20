এগোলেন সুপ্তা, পেছালেন জ্যোতি

নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বাছাইয়ে দুর্দান্ত খেলছে বাংলাদেশ। যুক্তরাষ্ট্র, পাপুয়া নিউগিনির বিপক্ষে দুই ম্যাচেই দাপুটে জয় পেয়েছে নিগার সুলতানা জ্যোতির নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ। তবে র্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশ অধিনায়ক পেছালেও এগিয়েছেন তাঁর সতীর্থ শারমিন আকতার সুপ্তা।
নেপালে ২০২৬ নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বাছাইপর্ব শুরুর পর আজ প্রথম মেয়েদের সাপ্তাহিক র্যাঙ্কিং হালনাগাদ করেছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি)। হালনাগাদের পর টি-টোয়েন্টিতে নারী ব্যাটারদের র্যাঙ্কিংয়ে ১৩ ধাপ এগিয়ে ৫৭ নম্বরে উঠে এসেছেন শারমিন আক্তার সুপ্তা। তাঁর রেটিং পয়েন্ট ৪৩৪। আর ৬০৩ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে ১৮ নম্বরে জ্যোতি। তিনি পিছিয়েছেন এক ধাপ।
৭৯৪ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে নারী টি-টোয়েন্টিতে ব্যাটারদের র্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছেন অস্ট্রেলিয়ার বেথ মুনি। প্রথম ১৫ পর্যন্ত অবস্থানের কোনো পরিবর্তন হয়নি। দুই ও তিনে থাকা ওয়েস্ট ইন্ডিজের হেইলি ম্যাথুজ ও ভারতের স্মৃতি মান্ধানার রেটিং পয়েন্ট ৭৭৪ ও ৭৫৯। দুই ধাপ এগিয়ে মেয়েদের ব্যাটারদের র্যাঙ্কিংয়ে ১৬ নম্বরে উঠে এসেছেন আয়ারল্যান্ডের গ্যাবি লুইস।
২০২৬ নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে দুই ম্যাচ খেলে ৯১ রান করেছেন তিনি। যার মধ্যে পরশু মুলপানিতে যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে ৩৯ বলে ৮ চার ও ১ ছক্কায় ৬৩ রান করেন সুপ্তা। সেই ম্যাচে পেয়েছেন ম্যাচসেরার পুরস্কারও পেয়েছেন তিনি। তবে জ্যোতি দুই ম্যাচ খেলে দুই অঙ্কের রানও (৮) পার করতে পারেননি। যুক্তরাষ্ট্র ও পাপুয়া নিউ গিনির বিপক্ষে ২ ও ৬ রান করেছেন বাংলাদেশ অধিনায়ক।
মুলপানিতে পরশু নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ম্যাচে যুক্তরাষ্ট্রকে ২১ রানে হারিয়েছে বাংলাদেশ। আজ পাপুয়া নিউগিনির বিপক্ষে জ্যোতির দলের জয়টা ছিল আরও দাপুটে। কীর্তিপুরে পাপুয়া নিউগিনিকে ৩০ রানে হারিয়েছে বাংলাদেশ। অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে ম্যাচসেরা হয়েছেন স্বর্ণা আক্তার। ছয় নম্বরে নেমে ১৪ বলে ৪ চার ও ১ ছক্কায় করেছেন ৩৭ রান। ১ ওভার বোলিংয়ে ৬ রানে নিয়েছেন ১ উইকেট।
২ ম্যাচে ৪ পয়েন্ট নিয়ে বাছাইপর্বে ‘এ’ গ্রুপের পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে বাংলাদেশ। কীর্তিপুরে পরশু নামিবিয়ার বিপক্ষে খেলবে জ্যোতির দল। ২৪ জানুয়ারি মুলপানিতে বাছাইপর্বের শেষ ম্যাচে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ আয়ারল্যান্ড।
জুন-জুলাইয়ে ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠেয় নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ৮ দল আগেই ঠিক হয়েছে। বাকি ৪ দল চূড়ান্ত পর্বে যাবে বাছাইপর্ব খেলে। বাছাইপর্বে বাংলাদেশ ছাড়াও খেলবে আরও ৯টি দল। দুটি গ্রুপে ভাগ হয়ে খেলবে দলগুলো। ‘এ’ গ্রুপে বাংলাদেশের সঙ্গে আছে যুক্তরাষ্ট্র, পাপুয়া নিউগিনি, নামিবিয়া ও আয়ারল্যান্ড। ‘বি’ গ্রুপে স্বাগতিক নেপালের সঙ্গী নেদারল্যান্ডস, স্কটল্যান্ড, থাইল্যান্ড ও জিম্বাবুয়ে।