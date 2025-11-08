জাহানারার অভিযোগ তদন্তে তিন সদস্যের কমিটি গঠন

যৌন নিপীড়নের ভয়ংকর অভিযোগ তুলেছেন নারী ক্রিকেটার জাহানারা আলম। তাঁর সমর্থনে মুখ খুলেছেন সাবেক নারী ক্রিকেটার রুমানা আহমেদও। দেশের নারী ক্রিকেটে বিরাজমান এ অস্থিরতার মধ্যে দুই দিন আগেই তদন্ত কমিটি গঠনের ঘোষণা দিয়েছিল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। গতকাল মধ্যরাতে তিন সদস্যের কমিটির নাম ঘোষণা করেছে বিসিবি।
কারা আছেন এই কমিটিতে? বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারক তারিক উল হাকিমকে আহ্বায়ক করে গঠিত কমিটির অন্য দুই সদস্য হলেন বিসিবির একমাত্র নারী পরিচালক রুবাবা দৌলা ও সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী ব্যারিস্টার সারওয়াত সিরাজ শুক্লা। তিনি বাংলাদেশ উইমেন্স স্পোর্টস ফেডারেশনের সভানেত্রীও।
বিসিবির তদন্ত কমিটি গঠনের ঘোষণার পর প্রশ্ন উঠেছিল বিসিবির সাবেক নারী কোচের বিরুদ্ধে এমন গুরুতর অভিযোগের যথাযথ নিষ্পত্তি কি বিসিবির তদন্তেই সম্ভব? জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক তামিম ইকবালও জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কিংবা সরকারি পর্যায়ে একটি স্বাধীন তদন্ত কমিটি গঠনের দাবি তুলেছিলেন। তাঁর দাবিকে যৌক্তিক মনে করছেন অনেকেই। এমনকি বিসিবির অনেক কর্মকর্তাও মনে করেন অভিযোগ সত্য না মিথ্যা, সেটার তদন্ত স্বাধীন, নিরপেক্ষ একটা কমিটির মাধ্যমেই হওয়া উচিত। এ ক্ষেত্রে তাঁদের যা যুক্তি, সেটি মিলে যাচ্ছে তামিমের সঙ্গেই। তামিম স্বাধীন তদন্ত কমিটির পক্ষে যুক্তি দেখিয়েছিলেন, ‘কমিটিতে বিসিবি সংশ্লিষ্ট কেউ থাকবেন না, যাতে বিন্দুমাত্র পক্ষপাতের সুযোগ না থাকে। যত দ্রুত সম্ভব এই কমিটি গঠন করা উচিত ও সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে ব্যাপারটিকে দেখা উচিত। দ্রুততার সঙ্গে তদন্ত শেষ করে দোষী যে-ই হোক, যার যতটুকু দায় থাকুক, উপযুক্ত ও দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।’
বিসিবির যে সব কর্মকর্তারাও স্বাধীন তদন্ত কমিটির পক্ষে তাঁরাও বলেছেন, তদন্তের ফলাফল নিয়ে বিভ্রান্তি এড়াতে, অধিকতর স্বচ্ছতার জন্য স্বাধীন ও নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটির বিকল্প নেই। বিসিবির বাইরে স্বাধীন তদন্ত কমিটি হলে তা অধিকতর গ্রহণযোগ্য হবে এবং এর গ্রহণযোগ্যতার সঙ্গে জড়িয়ে আছে বিসিবির দায়মুক্তির ব্যাপারও।
এই আকাঙ্খার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই তদন্ত কমিটির সদস্যদের নির্বাচিত করেছে বিসিবি। বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের সাবেক বিচারপতির সঙ্গে কমিটিতে আছেন সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী ব্যারিস্টার সারওয়াত সিরাজ শুক্লাও। আছে কর্পোরেট ব্যাক্তিত্ব রুবাবা দৌলা, যিনি সম্প্রতি একমাত্র নারী পরিচালক হিসেবে বিসিবিতে যোগ দিয়েছেন।
আইসিসির ত্রৈমাসিক সভায় যোগ দিয়ে গতকাল সন্ধ্যায় দেশে ফিরেছেন বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল। তার দেশে ফেরার পরই দেওয়া গঠন করা হলো তিন সদস্যের কমিটি।