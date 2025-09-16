টি–টোয়েন্টিতে ২২২ করেও টাই, ভাঙল ১৫ বছরের রেকর্ড

সিরিজের চতুর্থ টি–টোয়েন্টিতে ২২২ রান করেও স্বস্তিত থাকতে পারেনি এসোয়াতিনি। লক্ষ্য তাড়ায় সমান রানেই থামে সফরকারী মোজাম্বিক। তাতেই টি–টোয়ন্টিতে সবচেয়ে বেশি রানে টাই হওয়ার নতুন রেকর্ড দেখল ক্রিকেট বিশ্ব।
প্রথমে ম্যাচটি টাই হলেও সুপার ওভারে শেষ হাসি হাসে এসোয়াতিনি। ৪ বলেই মোজাম্বিকের দেওয়া ১৪ রানের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় স্বাগিতকরা। ৪৪৪ রানের ম্যাচটি টাই হওয়ায় ভেঙেছে ১৫ বছর আগের রেকর্ড। এতোদিন রেকর্ডটি ছিল নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার নাম। ২০১০ সালে নিউজল্যান্ডের করা ২১৪ রানের জবাবে সমান রানেই থামে অজিরা। তালিকার তিনে আছে ২০২৪ সালে হওয়া ভারত ও আফগানিস্তানের ম্যাচ। সে ম্যাচে দুই দলই থামে ২১২ রানে।
এসোয়াতিনি ও মোজাম্বিকের রান বন্যার ম্যাচে ব্যাট হাতে সবচেয়ে বেশি আগ্রাসী ছিলেন আদিল বাট ও জোয়াও হো। মালকার্ন কাউন্ট্রি ক্লাব ওভালে আগে ব্যাট করতে নামা এসোয়াতিনির হয়ে ৮১ রানের ইনিংস খেলেন আদিল। ৩০ বলে ১০ চারের পাশাপাশি ছয়টি ছয় মারেন এই ওপেনার। সমান ৪৯ রান এনে দেন কামরুল হাসান ও হুজাইফা জাঙ্গারিয়া।
মোজাম্বিকের হয়ে রান তাড়ায় সামনে থেকে নেতৃত্ব দেন হো। ৫৪ বলে অপরাজিত ১০৭ রান এনে দেন এই ওপেনার। ৩৬ রান আসে আগোন্তিনহো নাভিচার ব্যাট থেকে। ২৮ রান করেন ভিয়েইরা টেম্বো। প্রথম ৩ ম্যাচ জিতেই ট্রফি নিশ্চিত করে এসোয়াতিনি। চতুর্থ ম্যাচে এসে তাদের ভয় দেখালেও জিততে পারেনি মোজাম্বিকের। শেষ ম্যাচ পরিত্যক্ত হওয়ায় ৪–০ ব্যবধানে সিরিজ জিতে নেয় এসোয়াতিনি।