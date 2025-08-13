হোম > খেলা > ক্রিকেট

তিন বছর পর এই টুর্নামেন্টে খেলতে তর সইছে না সাকিবের

ক্রীড়া ডেস্ক    

ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (সিপিএল) তিন বছর পর খেলতে যাচ্ছেন সাকিব আল হাসান। ছবি: ক্রিকইনফো

বাংলাদেশের জার্সিতে গত ১০ মাস ধরে খেলার সুযোগ পাচ্ছেন না সাকিব আল হাসান। এমনকি দেশের মাঠে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) খেলার সৌভাগ্যও তাঁর হয়নি। কিন্তু ক্রিকেট থেকে তো তিনি বিচ্ছিন্ন নন। দেশের বাইরে বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে দেখা যায় বাংলাদেশের তারকা অলরাউন্ডারকে।

সেন্ট কিটসে পরশু বাংলাদেশ সময় ভোর পাঁচটায় অ্যান্টিগা এন্ড বারবুডা ফ্যালকনস-সেন্ট কিটস এন্ড নেভিস প্যাটরিয়টস ম্যাচ দিয়ে শুরু হচ্ছে ২০২৫ ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগ (সিপিএল)। এই সিপিএলেও সাকিব তেমন নিয়মিত নন। সবশেষ এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টে খেলেছেন ২০২২ সালে। তিন বছর পর খেলতে যাওয়া সিপিএলে সাকিবকে নিয়েছে অ্যান্টিগা। বাংলাদেশের তারকা অলরাউন্ডারকে নিয়ে অ্যান্টিগা এন্ড বারবুডা ফ্যালকনস ফেসবুকে একটি ভিডিও পোস্ট করেছে। ক্যাপশনে ফ্র্যাঞ্চাইজিটি লিখেছে, ‘বাংলাদেশের আকাশ থেকে আমাদের বাজপাখি মাত্র এসে পৌঁছেছেন। আপনাকে মাঠে দেখতে তর সইছে না সাকিব আল হাসান।’

সাকিবকে মাঠে দেখতে যেমন অ্যান্টিগা এন্ড বারবুডা ফ্যালকনসের তর সইছে না, তেমনি তিনিও খেলতে উন্মুখ হয়ে আছেন। অ্যান্টিগার ভিডিও বার্তায় সাকিব বলেন, সাকিব বলেছেন, ‘এখানে আসতে পেরে অনেক ভালো লাগছে। অ্যান্টিগাতে এসেছি। ভীষণ রোমাঞ্চিত। সিপিএলে খেলতে উন্মুখ হয়ে আছি। আগেও বেশ কয়েকবার বিভিন্ন দলে খেলার সৌভাগ্য হয়েছে। এই বছরটাও আমার হবে বলে আশা করি।’ ব্যাটিংটা সাকিবের দীর্ঘদিন ধরে ভালো হচ্ছে না। বোলিংয়েও তিনি তেমন একটা ধারাবাহিক নন। বোলার না ব্যাটার, কোন বিভাগে বেশি ভালো—এমন প্রশ্নের উত্তরে বাংলাদেশের তারকা অলরাউন্ডার বলেন, ‘দুই বিভাগেই যেন অবদান রাখতে পারি অ্যান্টিগার হয়ে, সেই চেষ্টা করছি।’

সেন্ট কিটসের ওয়ার্নার পার্কে পরশু খেলতে নামবে সাকিবের অ্যান্টিগা এন্ড বারবুডা ফ্যালকনস। এই টুর্নামেন্টে হোমগ্রাউন্ড হিসেবে দলটি খেলবে অ্যান্টিগার নর্ত সাউন্ডে। স্টেডিয়ামটির নামকরণ করা হয়েছে কিংবদন্তি স্যার আইজ্যাক ভিভিয়ান রিচার্ডসের নামে। কিংবদন্তি ক্রিকেটারের নামে এই স্টেডিয়ামে খেলাটা রোমাঞ্চকর বলে মনে করেন সাকিব। বাংলাদেশের তারকা অলরাউন্ডার বলেন, ‘ক্যারিবিয়ানে অনেক কিংবদন্তি ক্রিকেটার আছেন। স্যার ভিভিয়ান রিচার্ডস তেমনই একজন। এমন স্টেডিয়ামে খেলতে পারা দারুণ কিছু। আশা করি, তাঁর সঙ্গে দেখা করে অভিজ্ঞতা শেয়ার করব।’

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সাকিব সবশেষ খেলেছেন গত বছরের অক্টোবরে কানপুরে ভারতের বিপক্ষে টেস্টে। তারপর বিপিএলে না খেললেও দেশের বাইরে ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে পাকিস্তান সুপার লিগ (পিএসএল), গ্লোবাল সুপার লিগে (জিএসএল) খেলেছেন। পিএসএলে তিনি ভালো না খেললেও তাঁর দল লাহোর কালান্দার্স হয়েছে চ্যাম্পিয়ন। এমনকি বিভিন্ন টি-টেন টুর্নামেন্টেও খেলেছেন বাংলাদেশের তারকা অলরাউন্ডার।

সম্পর্কিত

উডের কাছে জ্যোতিরাও শিখবেন পাওয়ার হিটিং

রাজশাহী দল নির্বাচন নিয়েও বিশৃঙ্খলা

তামিমদের লক্ষ্য এবার বিশ্বকাপ জয়

আইপিএল পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানই পছন্দ বিসিবির, তবে...

পাকিস্তানকে বিধ্বস্ত করে ৩৪ বছরের অপেক্ষা ফুরোল ওয়েস্ট ইন্ডিজের

প্রথমবারের মতো আইএল টি-টোয়েন্টিতে মোস্তাফিজ

ব্রেভিসের ব্যাটে ঝড়, তাঁর রেকর্ড সেঞ্চুরিতে অস্ট্রেলিয়াকে হারাল প্রোটিয়ারা

এশিয়া কাপের দল নিয়ে মধুর সমস্যায় ভারত

তাসকিন–লিটনদের ‘অ্যাথলেট’ বানানোর মিশন

‘যাদের হাজার কোটি টাকা আছে, তাদের বিপিএলে আসা উচিত’
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা