ফের মোস্তাফিজের ২ উইকেট, জয়ের অপেক্ষা ফুরাল দুবাইয়ের

আগের দিনই ইন্টারন্যাশনাল লিগ ট-টোয়েন্টিতে (আইএল টি-টোয়েন্টি) অভিষেক হয় মোস্তাফিজুর রহমানের। দারুণ বোলিংয়ে অভিষেক রাঙান কাটার মাস্টার। ২৬ রানে ফেরান ২ ব্যাটারকে। তবে জিততে পারেন তাঁর দল দুবাই ক্যাপিটালস। দ্বিতীয় ম্যাচেও বল হাতে ঝলক দেখালেন মোস্তাফিজ।
আরও একবার মোস্তাফিজের জ্বলে উঠার দিনে জিতেছে দুবাই। আবুধাবি নাইট রাইডার্সকে ৮৩ রানের বিশাল ব্যবধানে হারিয়েছে তারা। আসরে প্রথম ২ ম্যাচে হারের পর প্রথম জয়ের দেখা পেল দুবাই। প্রথম ম্যাচের মতো নাইট রাইডার্সের বিপক্ষেও মোস্তাফিজের শিকার ২ উইকেট।
১৮৭ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নামা নাইট রাইডার্স শিবিরে প্রথম ওভারেই জোড়া আঘাত হানেন ডেভিড উইলি। অ্যালেক্স হেলস ও আলিশান শারাফুকে আউট করেন এই ইংলিশ পেসার। দ্বিতীয় ওভারেই মোস্তাফিজের হাতে বল তুলে দেন দুবাইয়ের অধিনায়ক দাসুন শানাকা। আস্থার প্রতিদান দেন বাঁ হাতি পেসার। সে ওভারে উন্মুক্ত চাঁদকে শায়ান জাহাঙ্গীরের ক্যাচে পরিণত করেন তিনি।
পাওয়ার প্লের শেষ ওভারে ফের বোলিংয়ে আসেন মোস্তাফিজ। একটি করে চার ও ছয়ে তাঁর প্রথম ২ বলে ১০ রান নেন ফিল সল্ট। তৃতীয় বল থেকে কোনো রান নিতে পারেননি এই ইংলিশ ব্যাটার। পরের বলেই তাঁকে প্যাভিলিয়নের পথ দেখান মোস্তাফিজের। ড্রাইভ করতে গিয়ে রোভম্যান পাওয়েলের হাতে ধরা পড়েন সল্ট। ২১ বলে ২৭ রান করেন তিনি। পঞ্চদশ ওভারে নিজের তৃতীয় এবং শেষ ওভারটি করেন মোস্তাফিজ। সে ওভারে ৭ রান দিলে ছিলেন উইকেটশূন্য। সব মিলিয়ে এদিন ২ উইকেট নেওয়ার পথে ৩ ওভারে ২২ রান দেন মোস্তাফিজ।
এর আগে পাওয়েল ও জর্ডান কক্সের ব্যাটে বড় পুঁজি পায় দুবাই। ৫২ বলে ৮ চার ও ৪ ছক্কায় ৯৬ রান করেন পাওয়েল। ৫২ রান আসে কক্সের ব্যাট থেকে। ৩৬ বল খেলেন এই ব্যাটার। নির্ধারিত ২০ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে ১৯৬ রান করে দুবাই।