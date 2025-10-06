হোম > খেলা > ক্রিকেট

তামিম বলছেন, আমি ভোট দিইনি

ক্রীড়া ডেস্ক    

বিসিবি নির্বাচনে ভোট দেননি বলে দাবি করছেন তামিম ইকবাল।ফাইল ছবি

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) নির্বাচন নিয়ে নাটকীয়তা ও বিতর্ক তো কম হয়নি। তামিম ইকবাল তো আগেই নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। পরবর্তীতে তাঁর পাশাপাশি লুৎফর রহমান বাদল, হাসিবুল আলম, আব্দুল্লাহ আল ফুয়াদ রেদোয়ানরা নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। আজ নির্বাচনের দিন বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন।

সরকারি হস্তক্ষেপের অভিযোগ, প্রার্থীদের নাম প্রত্যাহার—সব মিলিয়ে এবার শুরুর আগেই আকর্ষণ হারিয়েছে বিসিবি নির্বাচন। আজ সকাল ১০টা থেকে শুরু হয়েছে বিসিবি নির্বাচন। ভোট গণনা হয়েছে বিকেল ৪টা পর্যন্ত। আনুষ্ঠানিক ফল ঘোষণা করতে আর বেশিক্ষণ সময় বাকি নেই। সেই সময় বিস্ফোরক পোস্ট দিলেন তামিম। নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে বাংলাদেশের বাঁহাতি ব্যাটার লিখেছেন, ‘অনেক গণমাধ্যম ও নানা মাধ্যমে দেখতে পাচ্ছি। সেখানে বলা হচ্ছে বিসিবি নির্বাচনে আমি ভোট দিয়েছি। তা মোটেও সত্যি নয়। আমি ই-ভোট দেওয়ার আবেদন করেছিলাম আগে। কারণ, দেশের বাইরে ছিলাম। কিন্তু ওল্ড ডিওএইচএস ক্লাবের কাউন্সিলর হিসেবে আমি নির্বাচনে অংশ নেইনি বা ভোট দেইনি।’

এক সময় বিসিবি সভাপতি হওয়ার দৌড়ে ছিলেন তামিম ও আমিনুল ইসলাম বুলবুল। কিন্তু ১ অক্টোবর নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছেন তামিম। এছাড়া

যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া সুষ্ঠু নির্বাচনের আশ্বাস দিলেও পক্ষপাত হচ্ছে—তামিম এমন অভিযোগ করেছিলেন ২১ সেপ্টেম্বর। তামিমদের নির্বাচন বয়কটের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে বুলবুল গতকাল কোনো উত্তর দিতে পারেননি। আর আজ যে বিসিবি নির্বাচন হয়েছে সেটা বুলবুলের কাছে পুরোপুরি নতুন লাগছে।

