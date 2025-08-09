বন্ধুকে সাকিব যা উপহার দিয়েছেন, আর কেউ তা দেননি

মাঠের বাইরে সাকিব আল হাসান ইতিবাচক ঘটনার চেয়ে নেতিবাচক ঘটনায় খবরের শিরোনাম হয়েছেন অনেকবার। তবে এবার সাকিব বন্ধুর জন্য যা করেছেন, তা খুব কম মানুষই করে থাকেন। বাংলাদেশের তারকা অলরাউন্ডারের এমন বিরল কাজ সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল।
লন্ডনের ক্রাউচ অ্যান্ড ক্রিকেট ক্লাবে গিয়ে সাকিব দেখা করেছেন তাঁর বন্ধু মোহাম্মদ সিরাজউল্লাহ খাদেমের সঙ্গে। সাকিব-সিরাজউল্লাহ একসঙ্গে অনেক ছবি তুলেছেন। সাকিবের কাছ থেকে সিরাজউল্লাহ উপহার পেয়েছেন ব্যাট, বল, হেলমেট, প্যাড, জুতাসহ ক্রিকেটর যাবতীয় সামগ্রী। সিরাজউল্লাহ গতকাল সন্ধ্যায় ফেসবুকে উপহার সামগ্রী নিয়ে একটি রিলস পোস্ট করেছেন। সাকিবের বন্ধু বলেন, ‘ধন্যবাদ দোস্ত। জুতা, মোজা—ক্রিকেটের যা যা লাগে, তুই আমাকে সবকিছু উপহার দিয়েছিস। এজন্য আমি অনেক খুশি। আমার জীবনে এই প্রথম কেউ ক্রিকেটের সামগ্রী উপহার দিয়েছে। তাও আবার এক নম্বর অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান।’
আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সাকিবের পথচলা ১০ মাস ধরে থেমে থাকলেও প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেট থেকে দূরে নেই তিনি। এ বছর পাকিস্তান সুপার লিগ (পিএসএল), গ্লোবাল সুপার লিগ (জিএসএল) খেলেছেন তিনি। এবারের ক্যারিবীয়ান প্রিমিয়ার লিগে (সিপিএল) তাঁকে নিয়েছে অ্যান্টিগা বারবুডা ফ্যালকনস। বাংলাদেশের তারকা অলরাউন্ডার এই টুর্নামেন্টে খেলতে যাচ্ছেন তিন বছর পর। দীর্ঘদিন পর সিপিএল খেলতে যাওয়া সাকিবকে শুভকামনা জানিয়ে সিরাজউল্লাহ বলেন, ‘সিপিএলে তোকে জানাই শুভকামনা। আর কী বলার আছে। তুই তো জানিসই আমার দোয়া সব সময় থাকে। তুই ভালো খেললে আমরাও ভালো থাকি। তোর খেলাগুলো উপভোগ করি। আশা করি, তুই সামনে আরও ভালো করবি। দোয়া করি। ধন্যবাদ।’
স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে সাকিব এখন পর্যন্ত নিয়েছেন ৪৯৮ উইকেট। এই তালিকায় তিনি পঞ্চম। ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের ইতি টানা সাকিব এখন শুধু দেশের বাইরের ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগেই খেলেন। তবে বাংলাদেশের তারকা অলরাউন্ডার তাঁর সেরা ফর্মে নেই। এ বছর পিএসএল ও জিএসএলে নিয়েছেন ১ উইকেট ও ৫ উইকেট। মাঝে একটা সময় বোলিং নিষেধাজ্ঞায় না পড়লে তাঁর উইকেটের সংখ্যা আরেকটু বাড়তে পারত। এবারের সিপিএলে সাকিব কেমন পারফরম্যান্স করেন, সেটাই দেখার অপেক্ষা। ৬৫১ উইকেট নিয়ে স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ উইকেট রশিদ খানের।