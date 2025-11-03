অপেক্ষায় মুশফিক, তৃতীয় দিনেই জিতল রাজশাহী

শততম টেস্টের অপেক্ষায় মুশফিকুর রহিম। আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে মিরপুরে এই সংস্করণে একশতম ম্যাচে মাঠে নামার কথা তারকা ব্যাটারের। তার আগে ছন্দে আছেন তিনি। জাতীয় ক্রিকেট লিগের দ্বিতীয় রাউন্ডে সেঞ্চুরির খুব কাছে অবস্থান করছেন মুশফিক। সাবেক অধিনায়কের বড় ইনিংস খেলার দিনে জয় তুলে নিয়েছে রাজশাহী।
সিলেট একাডেমি গ্রাউন্ডে স্বাগতিকদের বিপক্ষে ৩১০ রানে অলআউট হয়েছে ঢাকা। জবাবে ২৬০ রানে ৭ উইকেট হারিয়ে তৃতীয় দিনের খেলা শেষ করেছে সিলেট। ৫০ রানে পিছিয়ে আছে জাকির হাসানের দল। ৯৩ রান নিয়ে শেষ দিন ব্যাট করতে নামবেন মুশফিক। অধিনায়কের অবদান ৪৩ রান। ৩০ রান আসে শাহানুর রহমানের ব্যাট থেকে। অতি নাটকীয় কিছু না হলে ম্যাচটি ড্রয়ের পথে আছে।
ব্যাটিং ব্যর্থতায় শুরুতেই হারের শঙ্কা তৈরি হয়েছিল খুলনার। ঘুরে দাঁড়িয়ে আর ম্যাচ বাঁচাতে পারল না তারা। রূপসা পাড়ের দলটিকে ৭ উইকেটে হারিয়েছে রাজশাহী। খুলনার দেওয়া ১০৯ রানের লক্ষ্য তাড়া করে জিততে কোনো বেগ পেতে হয়নি তাদের। ৬২ রান করেন হাবিবুর রহমান সোহান। ২৫ রান আসে সাব্বির হোসেনের ব্যাট থেকে।
ড্রয়ের পথে আছে ময়মনসিংহ-রংপুর ও চট্টগ্রাম-বরিশালের মধ্যকার ম্যাচও। কক্সবাজার একাডেমি গ্রাউন্ডে মাহফিজুল ইসলাম রবিন, নাঈম শেখ ও আব্দুল মজিদের সেঞ্চুরিতে ৫৫৫ রানে ইনিংস ঘোষণা করে ময়মনসিংহ। জবাবে ১৮ রানে ২ উইকেট হারিয়ে দ্বিতীয় খেলা শেষ করে রংপুর। বৃষ্টির কারণে আজ একটি বলও মাঠে গড়ায়নি।
কক্সবাজার আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে চট্টগ্রাম-বরিশালের ম্যাচে ভেজা আউটফিল্ডের কারণে তৃতীয় দিনে মাঠে গড়িয়েছে মাত্র ১৫ ওভারে। ২ উইকেটে ১১৫ রান নিয়ে ব্যাট করতে নামা বরিশাল মাঠ ছেড়েছে ১৬৬ রানে। এদিন আর কোনো উইকেট হারায়নি তারা। এর আগে প্রথম ইনিংসে ৩৫৮ রানে অলআউট হয় চট্টগ্রাম। বরিশালের চেয়ে এখনো ১৯২ রানে এগিয়ে আছে বন্দর নগরীর দলটি।