‘ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ টিভিতে দেখালে খবর আছে’

রাজনৈতিক বৈরিতায় ১২ বছর ধরে হচ্ছে না ভারত-পাকিস্তান দ্বিপক্ষীয় সিরিজ। দুই দেশের ক্রিকেটপ্রেমীরা তাই অপেক্ষা করে থাকেন এশিয়া কাপ ও আইসিসি ইভেন্টের জন্য। কিন্তু এবার যে পরিস্থিতি অনেকটাই আলাদা। দুই দেশের মধ্যে যে ‘যুদ্ধংদেহী মনোভাব’, সেটার প্রভাব পড়েছে ক্রিকেটেও।
এ বছরের এপ্রিলে ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের পেহেলগামে বন্দুকধারীদের গুলিতে পর্যটক নিহতের ঘটনায় ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে সম্পর্কের টানাপোড়েন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তখন বৈশ্বিক টুর্নামেন্টেও পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচ বয়কটের জন্য ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) ওপর চাপ দেওয়া হয়েছিল। তাতে করে এশিয়া কাপে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ বেশ অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে যায়। এমনকি এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল (এসিসি) সূচি প্রকাশের পরও। তবে ভারতের ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে ২১ আগস্ট জানানো হয়েছে, পাকিস্তানের বিপক্ষে কোনো দ্বিপক্ষীয় সিরিজ খেলবে না ভারত। তবে বহুজাতীয় টুর্নামেন্টে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ হতে কোনো বাধা নেই।
শর্তসাপেক্ষে এশিয়া কাপে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ আয়োজন করা হলেও অনেকেই সেটা মানতে পারছেন না। রাজনৈতিক দল শিবসেনা ইউবিটির এক সাংসদ প্রিয়াঙ্কা চতুর্বেদী দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর ম্যাচ সরাসরি সম্প্রচার বন্ধের দাবি করেছেন। প্রিয়াঙ্কা বলেন, ‘সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতির বার্তা একজন সাংসদ প্রতিনিধি বৈশ্বিকভাবে পাঠিয়েছেন। আমিও সেটার অংশ ছিলাম। শুধু টাকা-পয়সা উপার্জনের জন্য পাকিস্তানের বিপক্ষে ক্রিকেট ম্যাচ আয়োজন করাটা মোটেও মেনে নিতে পারছি না।’
পেহেলগাম হামলার পরও জাতীয় স্বার্থ ভুলে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ কীভাবে হবে, সেটা বুঝতে পারছেন না মনোজ তিওয়ারীও। বার্তা সংস্থা এএনআইকে তিওয়ারী বলেন, ‘আমি খুবই অবাক হলাম যে এই ম্যাচটা (ভারত-পাকিস্তান) শেষ পর্যন্ত হচ্ছে। পেহেলগাম হামলায় কত নিষ্পাপ মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। তারপর যুদ্ধও হয়েছে। তখন অনেক কথাবার্তা হয়েছিল এজন্য যে আমরা তাদের কড়া জবাব দেব। এত কিছু সত্ত্বেও কয়েক মাস পর সবকিছু ভুলে গেলাম। মানুষের জীবনের যে বিন্দুমাত্র দাম নেই, সেটা এই ম্যাচ আয়োজন করা দেখে বুঝতে পেরেছি।’
এশিয়া কাপে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ নিয়ে ভারতের সাবেক ক্রিকেটাররাই মূলত পরিস্থিতি ঘোলাটে করছেন। ভারতের সাবেক পেসার শ্রীশান্ত গত মাসে ভারতীয় এক সংবাদমাধ্যমে দেওয়া সাক্ষাৎকারে পাকিস্তানকে এশিয়া কাপ থেকে বের করে দেওয়ার কথা বলেছিলেন। এ ছাড়া ভারতের কিংবদন্তি মোহাম্মদ আজহারউদ্দিনের মতে দ্বিপক্ষীয় সিরিজেই যেহেতু ভারত-পাকিস্তান খেলে না, তাহলে এশিয়া কাপ, আইসিসি ইভেন্টে খেলার কী দরকার! দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী সবশেষ দ্বিপক্ষীয় সিরিজ খেলেছে ২০১৩ সালে। তবে ওয়াসিম আকরাম, সৌরভ গাঙ্গুলীর মতে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের মধ্যে রাজনীতি টেনে আনার দরকার নেই।
জুলাই মাসের শেষের দিকে এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল (এসিসি) প্রকাশ করে ২০২৫ এশিয়া কাপের সূচি। দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারত-পাকিস্তানের সঙ্গে ‘এ’ গ্রুপে পড়েছে ওমান ও সংযুক্ত আরব আমিরাত। বাংলাদেশ পড়েছে ‘বি’ গ্রুপে। শ্রীলঙ্কা, আফগানিস্তান ও হংকংয়ের বিপক্ষে গ্রুপ পর্বে খেলবে বাংলাদেশ। লিটন দাসকে অধিনায়ক করে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) গত রাতে এশিয়া কাপের দল ঘোষণা করেছে।