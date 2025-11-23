হোম > খেলা > ক্রিকেট

ট্রফিটা জিততে বাংলাদেশের লাগবে ১২৬ রান

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

ফাইনালের আগে ট্রফি হাতে বাংলাদেশ ‘এ’ ও পাকিস্তান শাহিনস দলের অধিনায়ক। ছবি: এসিসি

রাইজিং স্টার্স এশিয়া কাপের শিরোপা থেকে মাত্র ১২৬ রান দূরে ছিল বাংলাদেশ ‘এ’ দল। আজ কাতারের দোহায় টুর্নামেন্টের ফাইনালে জয়ের জন্য বাংলাদেশ দলের দরকার ছিল এই রান। এর আগে পাকিস্তান প্রথমে ব্যাট করে অলআউট হওয়ার আগে তোলে ১২৫ রান।

টস জয়ের হাসিটা হেসেছিলেন বাংলাদেশ অধিনায়ক আকবর আলী। বোলারদের হাতে বল তুলে দেওয়ার পরও সে হাসি ছিল আকবর ও তাঁর দলের মুখে। রানের খাতা খেলার আগেই প্রথম উইকেটের পতন, ২টি রান নিতে দ্বিতীয় উইকেটের পতন—এর চেয়ে ভালো শুরু আর কী আশা করার ছিল!

রিপন মণ্ডলের প্রথম বলেই বল মিড অনে ঠেলেই রান নিতে গিয়েছিলেন ইয়াসির খান। কিন্তু অসামান্য ক্ষিপ্রতায় বল ধরেই দুর্দান্ত থ্রোয়ে উইকেট ভেঙে দেন আবদুল গাফ্ফার সাকলাইন। ব্যাটার রানআউট।

প্রথম ওভারের প্রথম বলেই উইকেট হারানোর ধাক্কা সামলে ওঠার আগেই দ্বিতীয় ওভারের শুরুর বলেই এলবিডব্লুর ফাঁদে ফেলেন ওয়ান ডাউনে উইকেটে আসা মোহাম্মদ ফাইক।

২ রানে ২ উইকেট হারিয়ে শুরুতেই চাপে পড়ে পাকিস্তান। এই চাপ ধরে রেখেই এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে বাংলাদেশ ‘এ’ দলের বোলাররা। তাতে তারা অনেকটা সফলও। ২০ ওভারের খেলায় ১০.৪ ওভারেই পাকিস্তান হারায় তাদের পঞ্চম উইকেট। দলীয় রান তখন—৬৪!

বিদায় নেওয়া প্রথম পাঁচ ব্যাটারের মাত্র দুজনই রানের তিন অঙ্ক ছুঁতে পারেন। জিশান আলমের শিকার হওয়ার আগে ওপেনার মাজ শাদাকাত ২টি চার ও ১টি ছয়ে ১৮ বলে ২৩ রান করেন। ২৩ বলে ২৫ করেন আরাফাত মিনহাস। তাঁকে আউট করেছেন ইয়াসির খানকে রানআউট করা আবদুল গাফ্ফার সাকলাইন।

একটা পর্যায়ে মনে হয়েছিল পাকিস্তান হয়তো তাদের স্কোরটাকে ১০০ ছাড়িয়ে বেশি দূর নিতে পারবে না। কিন্তু শেষ দিকে সাদ মাসুদের ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে পাকিস্তানের স্কোর দাঁড়ায়—১২৫।

রিপন মণ্ডল সাদ মাসুদের স্টাম্প উপড়ে দেওয়ার আগে ২৬ বলে ৩৮ রান করেন তিনি। ৩টি চার ও সমান ছয়ে সাজানো ইনিংসটির স্ট্রাইকরেট—১৪৬.১৫।

বল হাতে সবচেয়ে সফল রিপন মণ্ডল। ২৫ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। ২টি উইকেট নিয়েছেন রাকিবুল হাসান।

ভারতের বিপক্ষে সেমিফাইনালে সুপার ওভারে জয়ের আগে বাংলাদেশ ‘এ’ দল তুলেছিল ১৯৪ রান। সে হিসেবে ১২৬ রানের লক্ষ্য তাড়া কঠিন কী! তবে এটা ফাইনাল, আর ফাইনালকে চাপ হিসেবে না নিয়ে যদি নিজেদের স্বাভাবিক খেলাটা খেলতে পারে আকবরের দল, তাহলে তো জেতারই কথা বাংলাদেশের।

সম্পর্কিত

এবার সুপার ওভারে হেরে শিরোপা হাতছাড়া বাংলাদেশের

টি-টোয়েন্টিতে বাদ শামীম পাটোয়ারি, চমক মাহিদুল অঙ্কন

সাকিবকে কোচ হিসেবে পেলে কী শিখতে চাইবেন তাইজুল

‘আগে বলত ১০০ উইকেটের কথা, এখন মজা করে ১০০ টেস্টের কথা বলছে’

তাইজুলকে দেখে ‘ইমপ্রেসড’ শান্ত, আয়ারল্যান্ডকে জানালেন অভিনন্দন

শততম টেস্ট জিতে কিংবদন্তিদের তালিকায় মুশফিক

আয়ারল্যান্ডকে ধবলধোলাই করে মুশফিককে শততম টেস্ট উপহার দিল বাংলাদেশ

৮৬ বছর বয়সে না ফেরার দেশে পাকিস্তানি আম্পায়ার

সময় বাড়িয়েও লাঞ্চের আগে জয় পেল না বাংলাদেশ

অ্যাশেজে দুই দিনে জিতে অস্ট্রেলিয়ার ক্ষতি ২৩ কোটি টাকা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা