বাংলাদেশ সিরিজের দল ঘোষণায় চমকে দিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ

বাংলাদেশ দল এখন ব্যস্ত সংযুক্ত আরব আমিরাতে আফগানিস্তানের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজে। আফগান সিরিজ শেষ হতে না হতেই ঘরের মাঠে সিরিজ শুরু বাংলাদেশের। জাকের আলী অনিক-তাওহীদ হৃদয়রা আতিথেয়তা দেবেন ওয়েস্ট ইন্ডিজকে।
বাংলাদেশ সফরে তিনটি করে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি খেলবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। দুই সিরিজের দলই গতকাল রাতে ঘোষণা করেছে ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজ (সিডব্লুআই)। শাই হোপকে অধিনায়ক করে ১৫ সদস্যের ওয়ানডে সিরিজের দল ঘোষণা করা হয়েছে। বাংলাদেশ সিরিজ দিয়েই প্রথমবারের মতো ওয়ানডে দলে ডাক পেয়েছেন আকিম আগুস্তে। এভিন লুইসের বদলি হিসেবে সুযোগ পেয়েছেন আগুস্তে। কারণ, লুইস কবজির চোটে ভুগছেন। ওয়ানডে দলে ফিরেছেন আলিক আথানাজে ও খ্যারি পিয়েরে।
বাংলাদেশের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজেও ওয়েস্ট ইন্ডিজের অধিনায়ক শাই হোপ। ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি—দুই সিরিজের দলেই আছেন হোপ, অ্যালিক অ্যাথানাজ, আকিম আগুস্তে, আমির জাঙ্গু, শারফেন রাদারফোর্ড, জেইডেন সিলস, রস্টন চেজ, শামার জোসেফ, গুড়াকেশ মোতি, রোমারিও শেফার্ড, আকিল হোসেন ও ব্র্যান্ডন কিং। যাদের মধ্যে অ্যাথানাজ সবশেষ ওয়ানডে খেলেছেন ২০২৪-এর ডিসেম্বরে। তখনো তাঁর প্রতিপক্ষ ছিল বাংলাদেশ। এদিকে ভারতের বিপক্ষে আহমেদাবাদ টেস্ট দিয়ে পিয়েরের অভিষেক হয়েছে ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে। তিনি সবশেষ ২০২০-এর জানুয়ারিতে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ানডেতে খেলেছেন।
দুই ফরম্যাটেই জায়গা পেয়েছেন শামার জোসেফ। এই পেসার সম্প্রতি চোটের কারণে ভারতের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে খেলতে পারেননি। তার পাশাপাশি দুই ফরম্যাটের দলেই আছেন স্পিনার গুদাকেশ মোটি। ওয়ানডে দলে ডাক পেয়েছেন খারি পিয়েরে। ভারতের বিপক্ষে চলতি মাসেই টেস্ট অভিষেক হয়েছে এই স্পিনারের।
বাংলাদেশের বিপক্ষে শুধুই ওয়ানডে খেলবেন পিয়েরে, কিসি কার্টি, জাস্টিন গ্রিভস ও জেডিয়াহ ব্লেডস। আর শুধুই টি-টোয়েন্টি খেলবেন র্যামন সিমন্ডস, জেসন হোল্ডার ও রভমান পাওয়েল। যেখানে কদিন আগে শারজায় নেপালের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হয়েছে সিমন্ডসের। দুই টি-টোয়েন্টি খেলে ৮ ইকোনমিতে নিয়েছেন ৪ উইকেট। ১৫ অক্টোবর বাংলাদেশে আসবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট দল। ১৮ অক্টোবর শুরু হবে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ। ৩১ অক্টোবর টি-টোয়েন্টি দিয়ে শেষ হবে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ সাদা বলের সিরিজ। ওয়ানডের ভেন্যু মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়াম। টি-টোয়েন্টি সিরিজ হবে চট্টগ্রামে।
বাংলাদেশের বিপক্ষে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ওয়ানডে সিরিজের দল
শাই হোপ (অধিনায়ক), অ্যালিক অ্যাথানাজ, আকিম আগুস্তে, জেডিয়াহ ব্লেডস, কিসি কার্টি, রস্টন চেজ, জাস্টিন গ্রিভস, আমির জাঙ্গু, শামার জোসেফ, ব্র্যান্ডন কিং, গুড়াকেশ মোতি, খ্যারি পিয়েরে, শারফেন রাদারফোর্ড, জেইডেন সিলস, রোমারিও শেফার্ড
বাংলাদেশের বিপক্ষে ওয়েস্ট ইন্ডিজের টি-টোয়েন্টি সিরিজের দল
শাই হোপ (অধিনায়ক), অ্যালিক অ্যাথানেজ, আকিম আগুস্তে, রস্টন চেইজ, জেসন হোল্ডার, আকিল হোসেন, আমির জাঙ্গু, শামার জোসেফ, ব্র্যান্ডন কিং, গুড়াকেশ মোতি, রভম্যান পাওয়েল, শারফেন রাদারফোর্ড, জেইডেন সিলস, রোমারিও শেফার্ড, রেমন সিমন্ডস
বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ ওয়ানডে সিরিজের সূচি
প্রথম ওয়ানডে ১৮ অক্টোবর
দ্বিতীয় ওয়ানডে ২১ অক্টোবর
তৃতীয় ওয়ানডে ২৩ অক্টোবর
*সব ম্যাচ মিরপুরে বাংলাদেশ সময় বেলা ১টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে
বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ টি-টোয়েন্টি সিরিজের সূচি
প্রথম টি-টোয়েন্টি ২৭ অক্টোবর
দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি ২৯ অক্টোবর
তৃতীয় টি-টোয়েন্টি ৩১ অক্টোবর
* সব ম্যাচ চট্টগ্রামে বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হবে