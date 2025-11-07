জাহানারার যৌন হয়রানির অভিযোগ নিয়ে মঞ্জু, ‘প্রকৃত সত্য সামনে আসবে’

জাহানারা আলমের যৌন নিপীড়নের অভিযোগের পর তোপের মুখে পড়েছেন মঞ্জুরুল ইসলাম মঞ্জু। অবশেষে নীরবতা ভাঙলেন বাংলাদেশ দলের সাবেক এই পেসার। তার বিশ্বাস, তদন্ত শেষে প্রকৃত সত্য জানতে পারবে সবাই।
মঞ্জু ছাড়াও বিসিবির নারী বিভাগের প্রয়াত সাবেক ইনচার্জ তৌহিদুর রহমানের বিরুদ্ধে যৌন নিপীড়নের অভিযোগ আনেন জাহানারা। ইতোমধ্যে বিষয়টি নিয়ে তদন্ত কমিটি গঠন করেছে বিসিবি। তাঁকে সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজিব ভুঁইয়া। মঞ্জু জানালেন, যেকোনো তদন্ত কমিটির মুখোমুখি হতে প্রস্তুত তিনি।
আজ নিজের ফেসবুকে দেওয়া বার্তায় মঞ্জু লিখেছেন, ‘বৃহস্পতিবার একটি ইউটিউব চ্যানেলে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জাতীয় নারী দলের সাবেক অধিনায়ক জাহানারা আলম আমার বিরুদ্ধে কিছু গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন। এরপর থেকে দেশ-বিদেশের সাংবাদিক ভাই-বোনেরা থেকে শুরু করে শুভাকাঙ্ক্ষী সবাই আমার বক্তব্য জানার চেষ্টা করছেন; যোগাযোগ করছেন। এ বিষয়ে আমার নীরবতা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।’
বিসিবির তদন্ত কমিটির মোকাবেলা করতে প্রস্তুত মঞ্জু, ‘অভিযোগের পর বিসিবি জেনেছে, একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হবে। ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে সেই কমিটি তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেবে। নিঃসন্দেহে ভালো উদ্যোগ। বিসিবি ছাড়াও রাষ্ট্রীয়ভাবে যদি কোনো তদন্ত কমিটি গঠন হয়, আমি সেগুলোও মোকাবেলা করবো এবং আমার বক্তব্য তুলে ধরবো। এর আগে আমি এ বিষয়ে কথা বলা থেকে বিরত থাকছি।’
সত্য ঘটনা সামনে আসার আগ পর্যন্ত অনুমান করে কাউকে কিছু না বলার অনুরোধ করেছেন সাবেক এই ক্রিকেটারের, ‘তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন প্রকাশের পর প্রকৃত সত্য সবার সামনে আসবে আশা করছি। সে সময় পর্যন্ত অনুমাননির্ভর কোনো তথ্য প্রকাশ না করার জন্য সবার কাছে বিনীত অনুরোধ করছি। তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন প্রকাশের পর আমি সবার সঙ্গে কথা বলবো।’