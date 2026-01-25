‘গোয়েন্দা রিপোর্টের ভিত্তিতেই ভারতে বাংলাদেশ দল পাঠানো হয়নি’

বলছেন আসিফ আকবর
২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের ম্যাচগুলো ভারত থেকে শ্রীলঙ্কায় স্থানান্তরের ব্যাপারে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। শেষ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি), বিসিবি যার যার সিদ্ধান্তে অটল থাকায় বাংলাদেশের বিশ্বকাপ খেলা হচ্ছে না। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) পরিচালক আসিফ আকবর জানিয়েছেন, গোয়েন্দা রিপোর্ট অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
৩ জানুয়ারি মোস্তাফিজুর রহমানকে আইপিএল থেকে কলকাতা নাইট রাইডার্স বাদ দেওয়ার পর থেকে শুরু। নিরাপত্তাজনিত কারণে বাংলাদেশের ক্রিকেট দলকে ভারতে না পাঠানোর সিদ্ধান্ত সরকারিভাবে নেওয়া হয়েছে বলে ২২ জানুয়ারি হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে সাংবাদিকদের সঙ্গে বৈঠক শেষে জানিয়েছিলেন যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুল। গতকাল বিসিবির পরিচালনা পর্ষদের সভায় বিশ্বকাপে বাংলাদেশের খেলতে না পারার ব্যাপারে প্রশ্ন উঠেছে।
বিসিবির পরিচালনা পর্ষদের সভা শেষে সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলতে না পারার প্রসঙ্গ এলে আসিফ আকবর গোয়েন্দা রিপোর্টের কথা উল্লেখ করেছেন। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বিসিবি পরিচালক বলেন, ‘গোয়েন্দা রিপোর্ট অনুযায়ী সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সরকারের নিজস্ব প্রশ্ন ছিল এখানে। তাদের একটা গোয়েন্দা প্রতিবেদন থাকে যে আমাদের ক্রিকেটার, সাংবাদিক, দর্শক বা ট্যাকটিকাল লোকজন যাবে, তাঁদের নিরাপত্তা ইস্যু ও সেখানে যে ঘটনাগুলো ঘটে যাচ্ছে, সেগুলোকে মাথায় রেখেই সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই মুহূর্তে যদি কোনো নাশকতামূলক ঘটনাও ঘটে, সেটার দায়দায়িত্ব আমরা নিতে পারি না। এটা সরকারের সিদ্ধান্ত।’
বিসিবির সঙ্গে টানা ২১ দিনের ‘যুদ্ধ’ শেষে গতকাল টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে বাংলাদেশের নাম ছেঁটে ফেলে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি)। ভারতে বাংলাদেশের দল না পাঠানোর ব্যাপারে দেশের চার মন্ত্রণালয় একসঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে জানিয়েছেন আসিফ আকবর। বিসিবি পরিচালক গতকাল বলেন, ‘(বাংলাদেশ) বিশ্বকাপে যাচ্ছে না নিরাপত্তার হুমকির কারণে। সরকারের সঙ্গে যখন সরকারের আলোচনা হয়, সবার আগে নিরাপত্তা দেখা হয়। ক্যাবিনেটে রাষ্ট্র সিদ্ধান্ত নিয়েছে নিরাপত্তার কারণে যাব না। সেখানে অনেক কিছু ঘটতে পারে। আইসিসি একটি সংস্থা, বিসিবিও সংস্থা। তবে তারা রাষ্ট্র না। একটা রাষ্ট্র যখন নিরাপত্তার বিষয়ে কথা বলে, তখন সব দিক বিবেচনা করেই কথা বলে। আমাদের সরকার নিরাপত্তাঝুঁকির কথা জানানোর পর তথ্য, পররাষ্ট্র, ক্রীড়া, আইন—এই চার মন্ত্রণালয় মন্ত্রিসভায় বসে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে আমরা ঝুঁকি নেব না।’
বাংলাদেশের পরিবর্তে স্কটল্যান্ড নিয়ে নতুন সূচি তৈরি করেছে আইসিসি। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি র্যাঙ্কিংয়ে এখন ১৪ নম্বরে স্কটল্যান্ড। ‘সি’ গ্রুপে নবাগত ইতালির পাশাপাশি নেপাল, সাবেক দুই টি-টোয়েন্টি বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ড ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং স্কটল্যান্ড খেলবে।