নর্দান টেরিটরি স্ট্রাইককে হারিয়ে দিলেন সোহানরা

জয়ে ফিরেছে বাংলাদেশ ‘এ’ দল। অস্ট্রেলিয়ায় টপ এন্ড টি-টোয়েন্টি প্রতিযোগিতায় আজ ২২ রানে হারিয়েছে নর্দান টেরিটরি স্ট্রাইককে।
বাংলাদেশের ১৭২ রানের জবাবে নর্দান টেরিটরি স্ট্রাইক ২০ ওভার খেললেও ৭ উইকেটে ১৫০ রানের বেশি তুলতে পারেনি।
১৪ ওভার শেষে টেরিটরি স্ট্রাইক ইনিংসের রান ছিল ৪ উইকেটে ১১৪। রানরেট ছিল ৮.১৪। আর আস্কিং রানরেট ৯.৮৩। তখনো ম্যাচে ভালোভাবেই ছিল তারা। কিন্তু এরপর সময় যতই গড়িয়েছে আস্কিং রানরেট ততই বেড়েছে। ১৯ ওভার শেষে টেরিটরি স্ট্রাইকের জয়ের জন্য দরকার ছিল ৬ বলে ২৯ রান। কিন্তু শেষ ওভারে তারা তুলতে পারে মাত্র ৬ রান। তাতে ২২ রানে জয় নিশ্চিত হয় নুরুল হাসান সোহানদের।
স্বাগতিক দলের পক্ষে ইনিংস সর্বোচ্চ ৪৮ রান করেন জর্ডান সিল্ক। ৪৩ করেন কনর ক্যারোল। বল হাতে ২টি করে উইকেট নিয়েছেন হাসান মাহমুদ, তোফায়েল আহমেদ ও রাকিবুল হাসান।
চলতি টপ এন্ড টি-টোয়েন্টি সিরিজে চার ম্যাচে এটি বাংলাদেশের দ্বিতীয় জয়। প্রথম ম্যাচে বাংলাদেশ ‘এ’ হেরেছিল পাকিস্তান শাহিনসের কাছে। এরপর নেপাল জাতীয় দলের বিপক্ষে জিতলেও পারের ম্যাচে তারা হেরে যায় পার্থ স্কার্চার্স একাডেমির কাছে। কাল নর্দান টেরিটরি স্ট্রাইককে হারিয়ে জয়ের ধারায় ফিরেছেন নুরুল হাসান সোহানরা।
এর আগে টসে হেরে প্রথমে ব্যাট করে ৪ উইকেটে ১৭২ রান তোলে বাংলাদেশ। ফিফটি শূন্য বাংলাদেশ ইনিংসে সর্বোচ্চ ৪১* রান আসে আফিফ হোসেনের ব্যাটে।
ইনিংসের শুরুতে বেশ আগ্রাসী ব্যাটিংই শুরু করেছিলেন দুই ওপেনার মোহাম্মদ নাঈম ও জিশান আলম। তাতে তৃতীয় ওভারেই বিনা উইকেটে ৫০ করেছিল বাংলাদেশ। কিন্তু চতুর্থ ওভারেই দলীয় ৫৫ রানে ব্যক্তিগত ২৫ করে আউট হয়ে যান নাঈম। তাঁর ১১ বলের ইনিংটিতে আছে ৬টি চার। কিছুক্ষণ পরই তাঁকে অনুসরণ করেন ওয়ান ডাউনে উইকেটে আসা সাইফ হাসান (৩)। এরপর ব্যক্তিগত ৩০ রানে যখন জিশানও বিদায় নিলেন, তখন বাংলাদেশের রান ৩ উইকেটে ৭৭। এরপর আর মাত্র একটিই উইকেট হারিয়েছে বাংলাদেশ, ২৩ বলে ৩৫ রান করে বিদায় নিয়েছেন অধিনায়ক নুরুল হাসান সোহান। ওয়ানডে মেজাজে খেলে আফিফ হোসেন ৪০ বলে করেন ৪১ রান।