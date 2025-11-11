শামি কেন দলের বাইরে—জানেন না সৌরভ গাঙ্গুলী

গত মার্চে ভারতের চ্যাম্পিয়নস ট্রফি জেতাতে বল হাতে সামনে থেকে নেতৃত্ব দেন মোহাম্মদ শামি। সেরাদের সেরার টুর্নামেন্টের পর আর জাতীয় দলের জার্সি গায়ে জড়াতে পারেননি এই পেসার। তবে ৩৫ বছর বয়সী ক্রিকেটারের দলে না থাকার কোনা কারণ দেখছেন না ভারতের সাবেক অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলী।
শামিকে ছাড়া সবশেষ এশিয়া কাপ খেলেছে ভারত। এরপর ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও অস্ট্রেলিয়া সিরিজের দলেও জায়গা হয়নি গতি তারকার। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) নির্বাচক অজিত আগারকার জানিয়েছেন, ফিটনেসজনিত সমস্যার কারণে দলের বাইরে আছেন শামি। তবে বিষয়টিকে উড়িয়ে দিয়েছেন এই বোলার। নিজেকে পূর্ণ ফিট বলে দাবি করেন শামি।
শুধু কথায় নয়, কাজেও সেটার প্রমাণ দিয়েছেন শামি। চলমান মৌসুমে রঞ্জি ট্রফিতে তিনটি ম্যাচ খেলেছেন তিনি। দুর্দান্ত বোলিংয়ে ১৫ উইকেট তুলে নিয়েছেন। ঘরোয়া ক্রিকেটে এমন পারফরম্যান্সের পর শামিকে দলে ফেরানোর দাবি তুলেছেন গাঙ্গুলী। সাবেক তাঁরকা ব্যাটারের মতে, এমন একজন পেসারকে দলের বাইরে রাখাটা মোটেও ভালো সিদ্ধান্ত নয়।
তাঁর বিশ্বাস, দ্রুত শামিকে দলে ফেরাবেন নির্বাচকেরা। যুক্তরাজ্য ভিত্তিক এআই পরিচালিত স্পোর্টস কোচিং প্ল্যাটফর্ম কাবুনির গ্লোবাল ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসেবে দায়িত্ব পাওয়ার পর গাঙ্গুলী বলেন, ‘আমি নিশ্চিত নির্বাচকেরা শামির বিষয়টি নিয়ে ভেবে দেখছেন এবং তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছেন। শামির কথা বলা হলে, ফিটনেস কিংবা পারফরম্যান্স–সবদিক থেকেই সে আগের মতোই আছে। সে দারুণ একজন দক্ষ ক্রিকেটার। তাই সে কেন ভারেতর প্রতিনিধিত্ব করতে পারবে না, আমি এটার কোনো কারণ দেখতে পাচ্ছি না।’
রঞ্জি ট্রফিতে শামির পারফরম্যান্সের ব্যাখ্যা টেনে এনে গাঙ্গুলী বলেন, ‘শামি অসাধারণ বোলিং করছে। সে ফিট আছে। রঞ্জি ট্রফির তিনটি ম্যাচে তাঁকে আমরা খেলতে দেখেছি। সে অনেকটা একা হাতে বাংলাকে জিতিয়েছে।