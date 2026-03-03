পাকিস্তানের সাবেক আম্পায়ারের পিসিবির চাকরি ছাড়ার কারণ তাহলে এই

আরও এক আইসিসি ইভেন্টে ব্যর্থ পাকিস্তান। ২০২৫ আইসিসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফির পর ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও সেমিফাইনালে উঠতে পারেনি। যার পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তানের ক্রিকেটারদের মোটা অঙ্কের টাকা জরিমানা করা হয়েছে। এবার পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) নির্বাচক কমিটি থেকে পদত্যাগ করেছেন দেশটির সাবেক এক আম্পায়ার।
সূত্রের বরাতে পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, সাবেক পাকিস্তানি আম্পায়ার আলিম দার পিসিবির নির্বাচক কমিটি থেকে পদত্যাগ করেছেন। বিশ্বকাপের দল নির্বাচনের আলোচনায় নিজেকে আলিম উপেক্ষিত মনে করছিলেন বলে পিসিবির এক ঘনিষ্ঠ সূত্র জানিয়েছে। প্রধান কোচ মাইক হেসনের ‘খবরদারি’ এবং আকিব জাভেদ এ ব্যাপারে নীরব ছিলেন বলেই আলিম পদত্যাগ করেছেন বলে জানা গেছে।
আলোচনার সময় প্রধান কোচ মাইক হেসন যা বলতেন, তাতে আকিব জাভেদ সহমত পোষণ করতেন বলে পিসিবির ঘনিষ্ঠ সূত্রের বরাতে জানা গেছে। বিশেষ করে বাবর আজম, শাদাব খান ও উসমান খানকে বিশ্বকাপ দলে নেওয়ার ব্যাপারে আলিম আপত্তি জানিয়েছিলেন। পাশাপাশি কমিটির কিছু অভ্যন্তরীণ ব্যাপারও রয়েছে বলে জানা গেছে।
২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে পাকিস্তানের উইকেটরক্ষক ব্যাটার হিসেবে খেলেছেন উসমান খান। তবে আলিম দার এখানে মোহাম্মদ রিজওয়ানকে চেয়েছিলেন বলে পিসিবির ঘনিষ্ঠ সূত্রে জানা গেছে। রিজওয়ানকে গুরুত্বপূর্ণ ছয় নম্বর অবস্থানে আলিম চেয়েছিলেন। অধারাবাহিক ক্রিকেটাররা যখন একের পর এক সুযোগ পাচ্ছেন, রিজওয়ানকেও তেমন সুযোগ দেওয়া উচিত বলে দাবি করেছিলেন আলিম। ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সবশেষ আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে খেলেছেন রিজওয়ান।
২০২৪ সালের ১১ অক্টোবর নির্বাচক প্যানেলে যুক্ত করা হয়েছিল আলিম দারকে। আকিব জাভেদ, সাবেক টেস্ট অধিনায়ক আজহার আলী এবং বিশ্লেষক হাসান চিমাও ছিলেন। এবার আলিমের পদত্যাগে নির্বাচক প্যানেল থেকে বড় এক সদস্য হারাল পিসিবি। প্রথম আম্পায়ার হিসেবে ৪০০ আন্তর্জাতিক ম্যাচ পরিচালনার কীর্তি রয়েছে তাঁর।
বিশ্বকাপে সুপার এইট থেকে বিদায় নেওয়ায় পাকিস্তান অধিনায়ক সালমান আলী আগাসহ টুর্নামেন্টের প্রত্যেক ক্রিকেটারকেই ৫০ লাখ পাকিস্তানি রুপি দিতে হবে। বাংলাদেশি মুদ্রায় সেটা ২১ লাখ ৭১ হাজার টাকা। পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যম ‘দ্য এক্সপ্রেস ট্রিবিউনের’ পরশু প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে এমন খবর। ১৫ ফেব্রুয়ারি ভারতের কাছে ৬১ রানে হারের পরই পিসিবি ক্রিকেটারদের জরিমানার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে। আর্থিক সুযোগ-সুবিধাও পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে পাওয়া যাবে বলে সূত্রের বরাতে জানা গেছে।