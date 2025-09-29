বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরিচালক হওয়ার পথে বুলবুল-ফাহিমও

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) পরিচালন পর্ষদের নির্বাচনের তফসিলে আজ ছিল মনোনয়নপত্র যাচাই বাছাই ও গৃহীত মনোনয়নপত্রের খসড়া তালিকা প্রকাশের দিন। সকাল ১০ থেকে দুপুর পর্যন্ত বিসিবির নির্বাচনী কাজে নিয়োজিত রিটার্নিং অফিসারের এক ব্রিফিংয়ে পরিচালনা পর্ষদের নির্বাচনে ৫১টি মনোনয়নপত্র জমার বিপরীতে ৪৮টি মনোনয়নপত্রকে যাচাই বাছাই প্রক্রিয়া শেষে বৈধ হিসাবে ঘোষণা দিয়েছেন। অর্থাৎ ৫১টি মনোনয়নপত্রের মধ্যে ৩টি বৈধতা পায়নি।
ঢাকা বিভাগের জামালপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রার্থী এস এম আব্দুল্লাহ আল ফুয়াদ রেদুয়ানের মনোনয়নপত্র বাতিল হয়েছে। ফলে ঢাকা বিভাগ থেকে পরিচালক হওয়ার কোটায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরিচালক হওয়ার পথে সাবেক অধিনায়ক আমিনুল ইসলাম বুলবুল ও নাজমুল আবেদীন ফাহিম।
রিটার্নিং কর্মকর্তা ড. শেখ জুবায়েদ হাসান আজ দুপুরে ব্রিফিংয়ে বলেনে, ‘ঢাকা বিভাগে তিনটি মনোনয়ন জমা পড়েছিল। এর মধ্যে জামালপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থা থেকে এস এম আব্দুল্লাহ আল ফুয়াদ রেদুয়ানের মনোনয়ন বাতিল হয়েছে। চট্টগ্রাম বিভাগে জমা পড়া চারটির মধ্যে বাতিল হয়েছে চাঁদপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার মনোনয়নপত্র। নাম তাঁর শওকত হোসেন। রাজশাহী বিভাগে বাতিল হয়েছে রাজশাহী জেলা ক্রীড়া সংস্থার মনোনয়ন। তিনি রাজশাহী বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার হাসিবুল আলম। তবে চাঁপাইনবাবগঞ্জ, জয়পুরহাট ও পাবনার মনোনয়ন বৈধ। খুলনায় দুটি মনোনয়নই বৈধ হয়েছে। রংপুরে জমা পড়া তিনটি, সিলেটে একটি এবং বরিশালের ভোলা জেলা ক্রীড়া সংস্থার একটি মনোনয়ন বৈধ হিসেবে গণ্য হয়েছে। ক্যাটাগরি–২ এ জমা পড়া ৩০টি মনোনয়নপত্রই বৈধ। ক্যাটাগরি–৩ এ জমা পড়া তিনটিও বৈধ।’
ইতিমধ্যে সিলেট থেকে রাহাত সামস্, বরিশাল থেকে শাখাওয়াত হোসেন, খুলনা থেকে জুলফিকার আলী খান, আব্দুর রাজ্জাক বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরিচালক হওয়ার পথে। এবার তাদের সঙ্গে হচ্ছেন ঢাকা বিভাগের দুই প্রার্থী বুলবুল ও ফাহিম।
যাঁদের মনোনয়ন বাতিল হয়েছে, তারা আগামীকাল (৩০ সেপ্টেম্বর) সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টার মধ্যে আপিল করতে পারবেন বলে জানিয়েছেন রিটার্নিং কর্মকর্তা। শুনানি হবে দুপুর ২টা থেকে ৫টা পর্যন্ত। আর মনোনয়ন প্রত্যাহার করা যাবে ১ অক্টোবর সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টার মধ্যে। একইদিন বিকেল ২টায় প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হবে।
কেন বাতিল হলো জামালপুরের প্রার্থী রেদুয়ানের মনোনয়ন? এ প্রসঙ্গে রিটার্নিং কর্মকর্তা জানান, সমর্থনকারী কাউন্সিলরের দেওয়া স্বাক্ষরের সঙ্গে মনোনয়ন ফর্মে থাকা স্বাক্ষরের অমিল ধরা পড়েছে। এ কারণেই তাঁর মনোনয়ন বাতিল করা হয়েছে। তবে আপিলের সুযোগ তার জন্য খোলা আছে। অন্য দুটি বাতিল মনোনয়নপত্রে বিভিন্ন ধরনের ত্রুটি ধরা পড়ায় সেগুলোও বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে। সেগুলোর ক্ষেত্রেও প্রার্থীরা আপিল করতে পারবেন।