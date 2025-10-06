ভারত ম্যাচের উত্তপ্ত পরিস্থিতি নিয়ে কী বলছে পাকিস্তান

ছেলেদের ক্রিকেট হোক বা মেয়েদের ক্রিকেট—ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ এখন হয় বড্ড একপেশে। মাঠের লড়াইয়ে ভারত যে জিতবে, সেটা একরকম অলিখিত হয়ে গেছে। কিন্তু ‘হাইভোল্টেজ ম্যাচে’র তকমা যখন বসে গেছে, তখন আলোচনায় আসতে হলে কিছু না কিছু তো ঘটতে হবেই।
কলম্বোর প্রেমাদাসায় গতকাল মেয়েদের ওয়ানডে বিশ্বকাপে পাকিস্তানকে ৮৮ রানে হারিয়েছে ভারত। ফল ছাপিয়ে আলোচনায় এখন পাকিস্তানি ব্যাটার মুনিবা আলীর রানআউট। তৃতীয় আম্পায়ার অনেকবার যাচাই করে আউট দিয়েছেন মুনিবা। সতীর্থের এই রানআউট মানতে পারছিলেন না পাকিস্তানি অধিনায়ক ফাতিমা সানা। চতুর্থ আম্পায়ার কিম কটনের সঙ্গে তুমুল বাকবিতণ্ডা হয়েছে ফাতিমার। ম্যাচ শেষে আরেক পাকিস্তানি ক্রিকেটার দিয়ানা বাইগের কাছে সাংবাদিকেরা জানতে চান, মুনিবার রানআউট নিয়ে তিনি (বাইগ) কী ভাবছেন? উত্তরে বাইগ বলেন, ‘মুনিবার রান আউটের ইস্যু এরই মধ্যে সমাধান করা হয়েছে। এটা নিয়ে বেশি কথা বলতে চাই না। যা-ই ঘটুক আর পরিস্থিতি যেমনই হোক, ব্যাপারটা সমাধান করা হয়েছে।’
যে রানআউট নিয়ে মাঠেই পরিস্থিতি এত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, আসলে কী ঘটেছে? ঘটনাটি পাকিস্তানের ব্যাটিং ভারতের দেয়া ২৪৮ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করছে পাকিস্তান। ইনিংসের চতুর্থ ওভারে বোলিং করেন ভারতীয় পেসার ক্রান্তি গৌড়। ওভারের শেষ বলে মুনিবার বিপক্ষে এলবিডব্লিউর জোরালো আবেদন করেন ক্রান্তি। কিন্তু আম্পায়ার সেই আবেদন নাকচ করে দেন। সে সময় পয়েন্টে দাঁড়িয়ে থাকা দীপ্তি শর্মার কাছে বল চলে যায় মুনিবার প্যাডে লেগে। মুনিবা উইকেট থেকে বেরিয়ে গেলে ডিরেক্ট থ্রোতে স্টাম্প ভেঙে দেন দীপ্তি। মুনিবা (২) রান আউট হয়ে গেলে ৬ রানে ভাঙে পাকিস্তানের উদ্বোধনী জুটি।
মুনিবার বিপক্ষে গতকাল ভারত কোনো রিভিউ নেয়নি। যদিও টিভি রিপ্লেতে দেখা গেছে, রিভিউ নিলে পাকিস্তানি ব্যাটার এলবিডব্লিউ হতেন। কিন্তু মুনিবার রান আউট নিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার (আইসিসি) নিয়ম কী বলে? আইসিসির প্লেয়িং কন্ডিশন ৩০.১.২ অনুসারে, যদি কোনো ব্যাটার রানের জন্য দৌড়াতে থাকে, এমনকি উইকেটে পৌঁছানোর পরও ব্যাট বাতাসে থাকলে তাঁকে নট আউট ঘোষণা করা হবে। তবে যতক্ষণ বল খেলা অবস্থায় থাকে অর্থাৎ ডেড না হওয়া পর্যন্ত ব্যাটারের ব্যাট থাকতে হবে পপিং ক্রিজের মধ্যেই। কোনো ব্যাটারের শরীরের বা ব্যাটের কোন অংশ পপিং ক্রিজের পিছনে মাটিতে না লাগলে তাকে উইকেটের বাইরে ধরে নেওয়া হবে।
মুনিবার রানআউট নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার ধারাভাষ্যকার মেল জোনস বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। জোনস বলেন, ‘যদিও সে আগে একবার তার ব্যাট রেখেছিল। কিন্তু হঠাৎ করেই সে উইকেট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আর সে ডাইভও দেয়নি, দৌড়ায়ওনি। বেল পড়ার সময় মুনিবার ব্যাট উঁচুতে ছিল এবং তার পা উইকেটের বাইরে ছিল। একারণেই সে আউট।’ তার মানে মুনিবা দৌড়ালে নট আউট হতেন। আরেকটা কারণে তিনি নট আউট হতে পারতেন। যদি ভারত রিভিউ নিত ও পরবর্তীতে লাল বাতি না আসত, তাহলে মুনিবার রানআউট বিবেচিত হতো না।
মুনিবার রানআউট ছাড়াও ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে ঘটেছে কিছু আলোচিত ঘটনা। মেয়েদের বিশ্বকাপেও দুই দলের অধিনায়কেরা করমর্দন করেননি। এমনকি পোকার আক্রমণে ম্যাচ বন্ধও রাখতে হয়েছে কিছুক্ষণ। ২৪৮ রানের লক্ষ্যে নেমে পাকিস্তান ৪৩ ওভারে ১৫৯ রানে অলআউট হয়ে যায়। ইনিংস সর্বোচ্চ ৮১ রান করেন সিদরা আমিন। ১০৬ বলের ইনিংসে ৯ চার ও ১ ছক্কা মেরেছেন তিনি। ৮৮ রানে জিতে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে ভারত। ২ ম্যাচে পূর্ণ ৪ পয়েন্টের পাশাপাশি তাদের নেট রানরেট +১.৫১৫। এদিকে পাকিস্তানের নেট রানরেট -১.৭৭৭। তারা এখন পর্যন্ত কোনো পয়েন্ট পায়নি টুর্নামেন্টে।